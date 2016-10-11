玫琳凯中国斥资超过8亿打造全新办公大楼

上海2016年10月11日电 /美通社/ -- 近期，玫琳凯（中国）化妆品有限公司正式启用全新行政管理中心。这栋被称为“玫琳凯大厦”的13层高楼地处寸土寸金的上海静安CBD，是玫琳凯斥资超过8亿在中国购买的办公大楼，它意味着玫琳凯中国行政管理中心的全新升级，更被视为玫琳凯支持中国区业务长期、稳定和可持续发展的重要战略举措。



上海行政中心大堂

玫琳凯（中国）化妆品有限公司成立于1995年，为全球领先美容品牌和直销商玫琳凯公司的全资子公司。在玫琳凯人看来，此次玫琳凯大厦的正式启用，是一个具有特殊意义的荣耀时刻。“在中国有自己的家，是玫琳凯20多年的梦想。”一位玫琳凯员工表示。

办公空间向来不只桌前“一亩三分地”这么简单。在玫琳凯全新的行政管理中心，科技和环保元素随处可见，近百间大小不一的会议室全部采用新风系统，根据人数不同自动调节出风量，舒适环保；大楼外的玻璃幕墙采用能够有效降低室内能耗的建筑隔热膜；照明也全部使用 LED 感应灯，根据人来人往自动开熄，最大程度减少对能源的浪费。与此同时，随着搬入全新的行政管理中心，玫琳凯着力营造更加协作、更多交流的文化氛围，因此，大楼整体被打造成一个开放式办公空间。“我有一个理念，就是希望把员工从办公桌或者办公室释放出来，所以基本上没有一定要把员工固定在哪个位置上，”据玫琳凯大中国区总裁麦予甫先生透露，“玫琳凯更希望能为员工创造一个创新、自由、开放的工作环境。”

因此，办公总面积超过14000平米的玫琳凯全新行政管理中心整体设计大量采用明快的色彩和多功能区分，备受年轻同事的喜爱，并且每一层都配备了风格不同的茶水间、微波炉、烤箱、咖啡机和冰箱等，员工可以随时放松调整情绪，加强内部沟通。更人性化的是，玫琳凯用心打造了一个360度全景露天花园，这里种植了10多种绿植花卉，四季常青，在繁忙的工作之余，这个花园就如雨后甘露，让大家心情变得轻松，工作起来更有动力。



上海行政中心空中花园

为了让员工成为健康达人，玫琳凯在全新办公大楼里特别设置了一间250平米的健身房和一间88平米的瑜伽房，分为有氧训练区、力量训练区、自由力量训练区，员工可以跑步、骑自行车、做各种力量训练、上瑜伽课等。除了外面健身房常见的器械外，还涵盖了拉升机、投篮机、腹部训练机等特色器械。而为了能够让员工更舒适地享受健身后的神清气爽，公司特别准备了一系列淋浴和配套设施。



上海行政中心健身房

“在这栋办公楼里融合了很多你在其他办公场所看不到的设备，包括母婴室、健身房、空中花园，”麦予甫先生表示，“我们提倡员工自由地在不同空间更好地交流，希望大家来到玫琳凯工作是生活的一部分，我们也期待大家有全面、全人的成长，包括品、才、貌的提升。”