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深圳珠宝商囊括JNA 2016年度创新及可持续发展大奖

2016年10月11日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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香港2016年10月11日电 /美通社/ -- 2016年的 JNA 大奖颁奖典礼上，捧下 JNA年度创新/可持续发展企业大奖奖座的四家企业全部来自深圳，成为当晚瞩目亮点。

“四家得奖企业均表现出其优胜及独特之处，所以评审团一致决定嘉许多个得奖者。资深 JNA 大奖评审团委员、世界黄金协会远东区资深顾问郑良豪先生说。

（左上角起顺时针方向序）深圳百泰集团周灿坤先生、 深圳市峰汇珠宝首饰有限公司叶向洲先生、深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司林畅伟先生及深圳市甘露珠宝首饰有限公司郑焕坚先生
（左上角起顺时针方向序）深圳百泰集团周灿坤先生、 深圳市峰汇珠宝首饰有限公司叶向洲先生、深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司林畅伟先生及深圳市甘露珠宝首饰有限公司郑焕坚先生

 

 


2016年度创新/可持续发展企业大奖得奖者如下：

  • 深圳百泰集团
  • 深圳市峰汇珠宝首饰有限公司
  • 深圳市甘露珠宝首饰有限公司
  • 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司

JNA 创刊人暨亚洲博闻珠宝业业务拓展总监及 JNA 大奖评审团主席周美丽女士指出：这些公司拥有具远见、追求创新的领导者。尽管面对不明朗的经济和市场环境下，他们执意于长远投资在技术研发，并从而得以保持竞争力。

罗湖区政府一向重视珠宝业的发展前景，致力推动产业升级。对于四家深圳珠宝领军企业囊括年度创新/可持续发展企业大奖感到非常鼓舞，并藉此赞扬这些企业能够坚持创新、在现今挑战重重的市场环境下达到可持续发展。深圳市罗湖区人民政府代表表示。

另一位评审委员、国际铂金协会前任首席执行官高伟政先生认为：深圳的珠宝制造商长期以来在创新科技上有超前的发展。随着消费者对产品设计和质素的要求越来越高，加上价格竞争日益激烈，驱使企业在研发和开拓新技术方面需要投放更多资源。

JNA 大奖旨在嘉许对追求卓越、创新和优秀表现抱有热诚的业者和企业表扬他们为亚洲地区珠宝业作出深远贡献、推动行业以更高标准发展。本届大奖获周大福珠宝集团有限公司 (CTF)、Gemfields 和力拓钻石 (Rio Tinto) 三家首席合作伙伴，连同五家荣誉合作伙伴，包括 Diarough 集团、以色列钻石行业协会 (IDI)、上海钻石交易所 (SDE)、广东省珠宝玉石交易中心以及粤海置地控股有限公司 (GDLAND) 全力支持。

2016年度 JNA 大奖颁奖典礼暨晚宴已于9月14日圆满落幕，颁奖典礼上共颁发了11项大奖予15位得奖者。

媒体垂询：
JNA Awards Marketing
UBM Asia (Hong Kong)

marketing@jnaawards.com

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