深圳珠宝商囊括JNA 2016年度创新及可持续发展大奖

香港2016年10月11日电 /美通社/ -- 2016年的 JNA 大奖颁奖典礼上，捧下 JNA“年度创新/可持续发展企业大奖”奖座的四家企业全部来自深圳，成为当晚瞩目亮点。

“四家得奖企业均表现出其优胜及独特之处，所以评审团一致决定嘉许多个得奖者。”资深 JNA 大奖评审团委员、世界黄金协会远东区资深顾问郑良豪先生说。





2016“年度创新/可持续发展企业大奖”得奖者如下：

深圳百泰集团

深圳市峰汇珠宝首饰有限公司

深圳市甘露珠宝首饰有限公司

深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司

JNA 创刊人暨亚洲博闻珠宝业业务拓展总监及 JNA 大奖评审团主席周美丽女士指出：“这些公司拥有具远见、追求创新的领导者。尽管面对不明朗的经济和市场环境下，他们执意于长远投资在技术研发，并从而得以保持竞争力。”

“罗湖区政府一向重视珠宝业的发展前景，致力推动产业升级。对于四家深圳珠宝领军企业囊括年度创新/可持续发展企业大奖感到非常鼓舞，并藉此赞扬这些企业能够坚持创新、在现今挑战重重的市场环境下达到可持续发展。”深圳市罗湖区人民政府代表表示。

另一位评审委员、国际铂金协会前任首席执行官高伟政先生认为：“深圳的珠宝制造商长期以来在创新科技上有超前的发展。随着消费者对产品设计和质素的要求越来越高，加上价格竞争日益激烈，驱使企业在研发和开拓新技术方面需要投放更多资源。”

JNA 大奖旨在嘉许对追求卓越、创新和优秀表现抱有热诚的业者和企业，表扬他们为亚洲地区珠宝业作出深远贡献、推动行业以更高标准发展。本届大奖获周大福珠宝集团有限公司 (CTF)、Gemfields 和力拓钻石 (Rio Tinto) 三家首席合作伙伴，连同五家荣誉合作伙伴，包括 Diarough 集团、以色列钻石行业协会 (IDI)、上海钻石交易所 (SDE)、广东省珠宝玉石交易中心以及粤海置地控股有限公司 (GDLAND) 全力支持。

2016年度 JNA 大奖颁奖典礼暨晚宴已于9月14日圆满落幕，颁奖典礼上共颁发了11项大奖予15位得奖者。

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