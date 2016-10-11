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经典音响新玩法，漫步者智能音响S1000MA升级上市

2016年10月11日 11:04 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年10月11日电 /美通社/ -- 日前，国内音频资深品牌漫步者再推智能云音响新品S1000MA。作为漫步者旗下经典型号S1000的WIFI升级版本，此次与阿里智能跨界合作，不仅让S1000MA拥有海量云端资源，还创新植入智能化的语音操控技术，其便捷操控体验与强大的音频解决方案，让音箱会“说”也会“听”。优质硬件+丰富内容，真正的无线听音热潮席卷而来 https://detail.tmall.com/item.htm?id=537157019097&spm=a310v.4.88.1&skuId=3207943893772

漫步者wifi音箱S1000MA
漫步者wifi音箱S1000MA

享受海量云端资源，为手机“减负”

新款WIFI音箱S1000MA，拥有海量的云端资源，收听方便，更新速度快，用户可时刻保持新鲜感。老人喜爱的戏曲、儿童喜爱的儿歌、潮人喜欢的摇滚。设想一下，劳累了一天后回到家里，随手打开音响，每次都能享受到新鲜高品质的有声资源，特别想舒服的窝在沙发里来个“葛优瘫”。

而且WIFI直连，无需占用手机音频通道，无论你接听电话、发送微信，都不用担心播放音乐会被手机里其它的音源所打扰！让手机与音响各司其职，让音乐不再依赖手机。

语音控制新颖，实现人机自然交互

为实现更好的人机交互，S1000MA创新植入语音控制功能，可按用户的语音指令完成音乐搜索及播放，还能根据用户的收听习惯进行智能推荐。只需长按遥控器语音搜索键，一声“滴”后，语音搜寻歌手名或歌曲名，松开手，音箱就会自动播放你语音点播的歌曲，完成与S1000MA的“无障碍”交流。

未来我们是不是也可以期待音响的语音控制功能，可以被打造成智能家居入口，用户只需对音箱发出语音指令，便能操控其他智能家电，让用户彻底扔掉手机或遥控器。

漫步者wifi音箱S1000MA
漫步者wifi音箱S1000MA

深厚电声技术，满足“听”的高品质需求

“好听”是我们对音响最基本的要求，漫步者精研音频20年，为S1000MA精心挑选了材质骄人的钛膜球顶高音单元、60mm大口径圆形倒相管，进口数模转换芯片。配合120W不失真输出功率，任何大场面的音乐场景，S1000MA都可应对自如。

很多人认为，音质表现的优劣完全取决于声学单元，其实不然，细节设计对于音质依旧有不可忽视的作用。漫步者S1000MA充分考虑声学诉求，比如说：不规则梯形箱体结构，有效减少驻波；带仰角的前障板，适合听音角度；加厚侧板，箱体更加结实；通透的面网，大幅度减少声音衰减。这些设计，都是为内部扬声器发挥最大效用而服务。

漫步者wifi音箱S1000MA
漫步者wifi音箱S1000MA

智能化，成为音频产品革新升级的新趋势，而用户也在不断的体验中找寻到更好听音方式。漫步者这款S1000MA能否凭借便捷的操控和优质的声效，成为消费者最优的选择

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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