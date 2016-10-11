中国国家烹饪代表队出征 IKA 奥林匹克世界烹饪大赛

上海2016年10月11日电 /美通社/ -- 10月8日，2016 IKA 奥林匹克世界烹饪大赛中国国家烹饪队出征仪式在上海联合利华饮食策划中国国家烹饪队集训基地举行。中国国家烹饪队总顾问、世厨联亚洲主席里克·史蒂芬、中国国家烹饪队组委会副主任、中国烹饪协会副会长边疆、联合利华北亚区副总裁曾锡文、中国国家烹饪队组委会副主任、联合利华饮食策划中国区总裁张海涛先生、元老级注册中国烹饪大师李耀云和葛贤萼等嘉宾及新华网、人民网、中国广播网、中国网、东方财经网、中国企业网、中国城市新闻网、凤凰网、腾讯网、新浪网、搜狐网、光明网、网易、环球网、爱奇艺视频、优酷视频及土豆视频等众多新闻媒体，共计50余人出席了中国国家烹饪代表队出征仪式，出征仪式由中国烹饪协会副秘书长张大海主持。



IKA奥林匹克世界烹饪大赛中国国家烹饪队出征仪式在联合利华饮食策划中国国家烹饪队集训基地举行

2016 IKA 奥林匹克世界烹饪大赛自1900年开赛至今经历了百年发展。目前，是世界厨师联合会认证的国际顶级专业赛事，百年间，越来越多的国家和专业厨师选手参与此项比赛并将在比赛中获奖视为从厨生涯的至高荣誉。中国商业部曾在1988年和1996年两次组建中国国家烹饪代表队，委派中国烹饪大师李耀云和葛贤萼等领队参加了第十七、十九届德国奥林匹克烹饪大赛，取得了七枚个人金牌、一枚银牌、一枚铜牌和一枚团体铜牌。由于种种原因，自1996年后，中国就没有组建国家烹饪队参加此项大赛。近年来，随着中国综合国力的提高，中华美食文化的国际影响逐年提升，中国美食全球共享已成为大势所趋。时隔20年，中国烹饪协会决定组建国家烹饪代表队参加2016年在德国爱尔福特举办的2016 IKA 奥林匹克世界烹饪大赛。

2015年7月4日，在全国餐饮业及相关产业的关注和见证下，2016 IKA 奥林匹克世界烹饪大赛中国国家烹饪队在北京正式成立。为了准确把握国际大赛要领，更好的展示现代中餐技艺水平，中国国家烹饪队组委会特别聘请了世厨联亚洲主席里克·史蒂芬先生担任中国国家烹饪队总顾问，邀请了1988年奥林匹克世界烹饪大赛中国国家队的核心人物李耀云和葛贤萼两位大师作为国家队技术顾问。从联合利华饮食策划中国厨务顾问这一精英厨师群体中选拔的青年厨师队伍和中国烹饪协会从各地选拔推荐的优秀中西餐厨师组成了国奥集训队。

在一年多的时间里，国奥集训队队员们在国奥队顾问、教练的指导下，凭借深厚的技艺功底、钻研国际比赛规则、刻苦训练操作技艺、不断完善参赛作品、高标提升作品质量，按照正式比赛规则和条件完成了6次110人份国家厨房实战演练及多次30人份和50人份国家厨房实战演练，从实战出发稳扎稳训，并先后参加了第17届 FHC 中国国际烹饪艺术比赛、2015中餐烹饪世界锦标赛及2016新加坡 FHA 国际烹饪艺术大赛等国际赛事。通过参加国际比赛，集训队的整体技术水平得到了较大的提升，对国际比赛规则掌握水准快速上升，完成了全队的蜕变。这种以赛促训的方式加快了队员们的成长，提高了对国际赛事应赛能力，为参加2016奥林匹克世界烹饪大赛打下更有力的坚实基础。

中国国家烹饪队组委会副主任、中国烹饪协会副会长边疆在出征仪式的讲话中，肯定了全体教练组和队员们的训练成果，向2016奥林匹克世界烹饪大赛中国国家烹饪队的顾问和教练辛勤的工作表示诚挚的敬意，向集训队员们艰苦的训练付出表示慰问，向支持中国国家烹饪队的餐饮企业、行业组织，以及提供现代化厨房作为训练场地，并推荐精英人才进入集训队的联合利华饮食策划表示衷心的感谢！同时指出，前期的艰苦训练都是为了明天的比赛，出征是前期集训的结束更是艰苦训练目的实现的开始，希望中国国家烹饪队队员们能通过国际顶级赛事舞台向世界展示中餐悠久深厚的文化底蕴和与时俱进的烹饪技艺，预祝中国国家烹饪队在德国的奥林匹克烹饪赛场上超常发挥，取得优异成绩，为国争光。

在出征仪式中，中国国家烹饪队组委会副主任、联合利华饮食策划中国区副总裁张海涛表示，联合利华饮食策划受中国烹饪协会委任，与中国烹饪协会共同组建中国国家烹饪队，在这一年多的时间里，联合利华饮食策划与中国国家烹饪队的成员在一起，经历了高强度、高压力的集训，共同面对困难，解决困难。不仅在资金上支持中国国家烹饪队，并提供了良好的训练场地用于队员们的训练。联合利华饮食策划助力中国饮食文化走向世界，助力中餐行业发展。“作为餐饮企业的最为忠实的合作伙伴，联合利华饮食策划秉承“以厨师的专业为厨师服务的理念”，积极活跃在餐饮行业，提供专业餐饮解决方案，参与到菜系的传承、创新与发展中，为食客提供更加丰富的美食体验，以推动中餐发展，助力中国餐饮走向世界，让世界更多人能够了解到中餐的魅力。”

随后，中国国家烹饪队组委会副主任、中国烹饪协会协会副会长边疆及中国国家烹饪队组委会副主任、联合利华饮食策划中国区副总裁张海涛向出战2016奥林匹克世界烹饪大赛的中国国家烹饪队队员授予了国旗和国家队比赛服，并表示将亲赴德国为大家摇旗呐喊，站脚助威，希望队员们不辱使命，奋力拼搏，取得好成绩。

教练组组长张蔚波及国家队队长耿晓东分别代表教练组和比赛队员庄严宣誓。他们表示要严格要求自己，自觉遵守团队纪律和外事纪律，服从指挥，互助合作，积极肯干，不辞劳苦，克服困难，按时、保质、保量完成比赛任务。教练组会悉心指导队员参赛，队员们将发挥出每个人的最好技术水平，认真操作，精心烹饪，在此次的比赛中为国争光，让中餐在国际烹饪赛场上大放异彩。

出征仪式的最后，在中国国家烹饪队教练组长张蔚波的带领下，出席出征仪式的领导、嘉宾及媒体朋友一起参观了中国国家烹饪队冷餐比赛展台。

中国饮食文化源远流长，其浓郁的中华文化特色和丰厚的文化内涵，成为中华民族文明的一项标志，也是世界文化宝库的重要内容。随着中国与世界各国人民友好往来的不断增加，美食更是成为增进中国与世界和谐发展的友好使者。

近年来，中国政府积极倡导中国饮食文化的国际交流，促进中餐“走出去”，中国烹饪协会作为中国全国性餐饮行业组织，十分重视此项工作的开展，广泛拓展途径，参与多方合作，促进中国美食全球共享。国际烹饪赛事即使烹饪竞技赛场，更是文化交流舞台，对于快速进入国际化发展的中国而言，用国际化语言讲好中国文化故事是大势所需，也是烹饪竞技的基础理念，因此，国奥队时隔20年重返国际顶级烹饪赛场，意义将是历史性的。

出席出征仪式的各主办单位相信通过这次在顶级赛事舞台上对中餐悠久深厚文化积淀和与时俱进的烹饪技艺的展示，能够大力加强与世界各国同行的文化、技艺交流，提升民世界中餐业的凝聚力和民族自信心。相信通过大家的共同努力，中国烹饪国家队一定会对中国餐饮业、对国家交上一份满意的答卷，让中国的国旗奥林匹克世界烹饪大赛的赛场上高高飘扬。