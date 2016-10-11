微鲸成双11晚会合作伙伴 携天猫打造史上最强狂欢之夜

上海2016年10月11日电 /美通社/ -- 在距离万众瞩目的“双十一”只剩一月之际，10月10日，天猫隆重举行“双十一”晚会发布会，打出“科技改变娱乐”的口号，特别宣布微鲸科技，成为今年双十一狂欢夜的天猫特约合作伙伴。此举被广大围观群众，理所当然地理解为，微鲸科技和天猫这两个好基友，又联手“挑战互联网娱乐想象机制”“大秀恩爱”了。从成立之初阿里巴巴资本入驻，到去年双十一独霸55英寸互联网电视双料冠军，再到与天猫达成 O2O 战略合作以及于天猫直播平台进行4K颠球挑战……联手天猫，一直是微鲸科技不断深潜互联网娱乐的重要战略，未来的它，还将与天猫有更多的故事可讲。

微鲸科技成天猫“双十一”晚会赞助商 再助基友“用科技改变娱乐”

去年的双十一晚会，获邀参加的微鲸科技 CEO 李怀宇和董事长黎瑞刚，与国民爸爸马云，并肩而立，共同守夜。时隔一年，再次强势登场的微鲸科技，从“观众”转为“助力者”，全面襄助天猫双十一狂欢盛宴。

与往年不同的是，今年的天猫双十一晚会，主旨为“科技改变娱乐”，而微鲸科技，是天猫寻求“科技”元素时，所引入最强有力的合作方。在阿里巴巴看来，微鲸科技作为发展势头迅猛的互联网科技公司，十分契合其“挑战互联网娱乐想象机制”的诉求，是它首屈一指并独一无二的合作选择。

微鲸科技，自成立以来，就一直以惊人的“微鲸速度”，不断刷新互联网电视发展记录，撼动市场，惊艳用户，大有后来居上之势。迄今仅一年，微鲸科技就已推出7个尺寸的10款电视互联网电视产品，不仅分别以首款55英寸、43英寸小钢炮荣登双十一、6·18榜首，还挑战突破，顺应时代趋势和消费升级，推出大屏旗舰智选65U、互联电视巅峰之作78英寸“天幕，”完美定义大屏电视，强力布局大屏，引领大屏时代，带领新生代人群，走进更好更广的“视界”。在互联网电视产品领跑业内的同时，微鲸科技还发布了业界领先的 VR 一体机、投影仪等，以领先科技，不断改变传统娱乐方式。于硬件端技术先进的微鲸，不忘软硬两手抓，不断深耕内容，创新构建“鸡尾酒”内容模式，形成“多家内容平台依托”+“差异性精品内容资源”+“自制内容”的内容金字塔，调制全品类“鸡尾酒”，让用户沉醉在更好的“视界”里，实现软硬一体化，为广大消费者带来真正颠覆式的沉浸式娱乐体验。

布局互联网娱乐 微鲸科技与天猫合力破想象极限

此次强势赞助天猫双十一晚会，助其科技改变娱乐，重构科技与营销的新玩法，为天猫带来新的晚会形式、购物形式、观看方式等，其实还只是微鲸科技与天猫合作战略上的一环。微鲸科技与天猫，从成立到飞速发展的一年中，无论资本、渠道还是营销等，一直是相辅相成，密不可分。

资本方面，早在诞生之初，微鲸科技就得到了阿里巴巴的资本注入，为其飞速发展打下坚实基础；渠道方面，微鲸科技不仅于去年双十一，凭借首款55英寸成为天猫平台全网销量第一且成为首位送货上门的厂商，还于今年三月，联姻天猫强大的 O2O 体系，与阿里展开线上线下的双渠道合作，共建 O2O 产业生态系统；营销方面，微鲸科技在618电商大战打响前际，于天猫直播4K颠球挑战，以“网红 + 直播 + 电商”的新模式，联手天猫，率先实现“在场营销”和“立体化营销”融合，开启了“场景营销”的先河，荣获“广告界奥斯卡”长城奖……微鲸科技与天猫的合作，早已深入深层次多方面，而此次双十一晚会的强强联手，将正如微鲸科技首席市场总监诸强所说，“微鲸科技作为一家发展势头迅猛的互联网科技公司，我们相信电视的大屏回归会给更多关注更前沿、更生活化的体验，我们期待与双十一晚会携手，共同用想象力去拓展互联网娱乐激动人心的未来。”两方合作必将刷新互联网娱乐想象力的空间坐标，让互联网娱乐的“视界”无限逼近“无穷大”，突破互联网娱乐想象极限。

微鲸科技 CEO 李怀宇曾道：“我们要善于利用媒体的平台来服务消费者，相信我们的强强联手定能创造奇迹，创造出前所未有的娱乐体验。”人类对于互联网娱乐的想象从来都是无极限的，微鲸科技也一样，并总是快人一步，相信此次与天猫联手，微鲸科技将不负所望，为广大的消费者奉献一场前所未有的科技娱乐晚会盛宴，树立新的业界标杆。