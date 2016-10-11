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微鲸成双11晚会合作伙伴 携天猫打造史上最强狂欢之夜

2016年10月11日 12:16 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年10月11日电 /美通社/ -- 在距离万众瞩目的“双十一”只剩一月之际，10月10日，天猫隆重举行“双十一”晚会发布会，打出“科技改变娱乐”的口号，特别宣布微鲸科技，成为今年双十一狂欢夜的天猫特约合作伙伴。此举被广大围观群众，理所当然地理解为，微鲸科技和天猫这两个好基友，又联手“挑战互联网娱乐想象机制”“大秀恩爱”了。从成立之初阿里巴巴资本入驻，到去年双十一独霸55英寸互联网电视双料冠军，再到与天猫达成 O2O 战略合作以及于天猫直播平台进行4K颠球挑战……联手天猫，一直是微鲸科技不断深潜互联网娱乐的重要战略，未来的它，还将与天猫有更多的故事可讲。

微鲸科技首席市场总监诸强（右二）出席天猫双11晚会发布会
微鲸科技首席市场总监诸强（右二）出席天猫双11晚会发布会

微鲸科技成天猫“双十一”晚会赞助商   再助基友“用科技改变娱乐”

去年的双十一晚会，获邀参加的微鲸科技 CEO 李怀宇和董事长黎瑞刚，与国民爸爸马云，并肩而立，共同守夜。时隔一年，再次强势登场的微鲸科技，从“观众”转为“助力者”，全面襄助天猫双十一狂欢盛宴。

与往年不同的是，今年的天猫双十一晚会，主旨为“科技改变娱乐”，而微鲸科技，是天猫寻求“科技”元素时，所引入最强有力的合作方。在阿里巴巴看来，微鲸科技作为发展势头迅猛的互联网科技公司，十分契合其“挑战互联网娱乐想象机制”的诉求，是它首屈一指并独一无二的合作选择。

微鲸科技，自成立以来，就一直以惊人的“微鲸速度”，不断刷新互联网电视发展记录，撼动市场，惊艳用户，大有后来居上之势。迄今仅一年，微鲸科技就已推出7个尺寸的10款电视互联网电视产品，不仅分别以首款55英寸、43英寸小钢炮荣登双十一、6·18榜首，还挑战突破，顺应时代趋势和消费升级，推出大屏旗舰智选65U、互联电视巅峰之作78英寸“天幕，”完美定义大屏电视，强力布局大屏，引领大屏时代，带领新生代人群，走进更好更广的“视界”。在互联网电视产品领跑业内的同时，微鲸科技还发布了业界领先的 VR 一体机、投影仪等，以领先科技，不断改变传统娱乐方式。于硬件端技术先进的微鲸，不忘软硬两手抓，不断深耕内容，创新构建“鸡尾酒”内容模式，形成“多家内容平台依托”+“差异性精品内容资源”+“自制内容”的内容金字塔，调制全品类“鸡尾酒”，让用户沉醉在更好的“视界”里，实现软硬一体化，为广大消费者带来真正颠覆式的沉浸式娱乐体验。

微鲸新品互联网电视，65英寸尽享“大屏盛宴”
微鲸新品互联网电视，65英寸尽享“大屏盛宴”

布局互联网娱乐    微鲸科技与天猫合力破想象极限

此次强势赞助天猫双十一晚会，助其科技改变娱乐，重构科技与营销的新玩法，为天猫带来新的晚会形式、购物形式、观看方式等，其实还只是微鲸科技与天猫合作战略上的一环。微鲸科技与天猫，从成立到飞速发展的一年中，无论资本、渠道还是营销等，一直是相辅相成，密不可分。

资本方面，早在诞生之初，微鲸科技就得到了阿里巴巴的资本注入，为其飞速发展打下坚实基础；渠道方面，微鲸科技不仅于去年双十一，凭借首款55英寸成为天猫平台全网销量第一且成为首位送货上门的厂商，还于今年三月，联姻天猫强大的 O2O 体系，与阿里展开线上线下的双渠道合作，共建 O2O 产业生态系统；营销方面，微鲸科技在618电商大战打响前际，于天猫直播4K颠球挑战，以“网红 + 直播 + 电商”的新模式，联手天猫，率先实现“在场营销”和“立体化营销”融合，开启了“场景营销”的先河，荣获“广告界奥斯卡”长城奖……微鲸科技与天猫的合作，早已深入深层次多方面，而此次双十一晚会的强强联手，将正如微鲸科技首席市场总监诸强所说，“微鲸科技作为一家发展势头迅猛的互联网科技公司，我们相信电视的大屏回归会给更多关注更前沿、更生活化的体验，我们期待与双十一晚会携手，共同用想象力去拓展互联网娱乐激动人心的未来。”两方合作必将刷新互联网娱乐想象力的空间坐标，让互联网娱乐的“视界”无限逼近“无穷大”，突破互联网娱乐想象极限。

微鲸科技首席市场总监诸强（右二）出席天猫双11晚会发布会
微鲸科技首席市场总监诸强（右二）出席天猫双11晚会发布会

微鲸科技 CEO 李怀宇曾道：“我们要善于利用媒体的平台来服务消费者，相信我们的强强联手定能创造奇迹，创造出前所未有的娱乐体验人类对于互联网娱乐的想象从来都是无极限的，微鲸科技也一样，并总是快人一步，相信此次与天猫联手，微鲸科技将不负所望，为广大的消费者奉献一场前所未有的科技娱乐晚会盛宴，树立新的业界标杆。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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