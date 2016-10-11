助力杭州毅行大会，萤石陪你“毅”起走

杭州2016年10月11日电 /美通社/ -- 由杭州市体育局、中国国际动漫节节展办公室、杭州市西湖博览会组织委员会办公室、杭州市政协教育科技文化卫生体育委员会联合主办的2016国际（杭州）毅行大会将于2016年10月29日在钱江新城市民中心南广场开幕。萤石作为此次国际（杭州）毅行大会的官方指定视频与直播运营商，将全程记录选手毅行路上的精彩瞬间。



往年杭州毅行大会活动现场选手热情高涨



萤石运动相机助力世界各地毅行活动

毅行活动源自于香港，由慈善机构组织的广大市民自愿参加的徒步活动。作为杭州市一年一度的大型群众体育盛会，今年的国际（杭州）毅行大会将以“杭州与世界同行”的主题再次回归，开放报名当日空前火爆，报名官网浏览量破百万，短短几小时，名额就已爆满。萤石作为此次毅行大会的视频与直播运营商，目前还有少量毅行名额，热爱毅行的萤石粉丝们可以立即登录萤石官网报名。

今年毅行的线路也进行了优化调整，在保留原有经典线路的基础上，涵盖了更多杭州的城市新景观，把最美的杭州城市风景线凝聚于毅行全程。起点与往年一样，依然在钱江新城市民中心南广场，途径杭州六座大桥，将美丽江景一览无余。5公里和15公里终点设在G20峰会会址杭州国际博览城，30公里和50公里终点则设在湘湖湖山广场。四个组别赛道都将会经过“杭州最美跑道”，部分线路将会途径2280亩杭州最美花田。萤石直播将在各个组别沿途设置10个直播点位和部分视频拍摄点位，全程直播毅行大会实况，记录选手们毅行路上的精彩瞬间。10月29日，无论哪个赛段，无论身在何处，打开都有萤石云视频APP，都有萤石的镜头陪你“毅”起走。

此外，今年国际（杭州）毅行大会开启国际化战略，以杭州为轴心，在世界十五个国家和地区积极推广毅行，向世界展示国际化的杭州生活品质。截止目前已经在日本福井、非洲博茨瓦纳、新西兰基督岛、澳洲墨尔本、越南河内等多个国家和地区举行毅行活动。作为毅行大会的支持伙伴，萤石运动相机 S5plus 也随着毅行国际化的脚步，踏遍世界各地，用 4K 超清视频和第一人称的独特视角，记录下各国毅行活动的现场。十月下旬，这支由全球毅行选手使用萤石运动相机拍摄的国际毅行短片，也会登录萤石直播平台，萤石将与全世界毅行爱好者们“毅”起，见证行走的力量。