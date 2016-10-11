三花汽零创新成果入围2017《汽车新闻》PACE奖最终名单

杭州2016年10月11日电 /美通社/ -- 三花汽车零部件有限公司，一家汽车热管理解决方案供应商，正式入围2017年《汽车新闻》 PACE 大奖的最终名单。这也是中国的汽车企业第一次进入该名单。

PACE 大奖作为业界创新的标杆，代表顶尖汽车供应商对业界做出的卓越贡献，通常被视为汽车届的“奥斯卡金奖”。

三花汽零凭借一款自主研发的电子控制的空调阀门，电子膨胀阀（EXV）入围最终 PACE 大奖名单。这款电子膨胀阀可以在行驶工况下，对空调制冷剂的动态变化作出快速反应。三花汽零的电子膨胀阀能够用于各种不同的控制策略中，从而提升整体空调系统的效率和性能。

自主研发的电子膨胀阀不仅适用于 R134a 制冷剂系统，同时适用于环保冷媒 R1234yf 和二氧化碳制冷剂系统。EXV 可以实现从零（全关闭状态）到最大流量的稳定控制。

实验室台架试验已经证明，在一辆常规车的配置下，三花汽零的 EXV 能够对制冷剂系统的性能带来至少10%的提升。试验标准采用 SAE（美国汽车工程师协会）的空调测试标准。EXV 对制冷剂快速、稳定、精确的控制，有效降低了压缩机的负载，从而提高了燃油经济性、压缩机可靠性，以及降低了制冷剂系统的噪声水平。

三花汽零 EXV 同时可以和电动车电池冷却器整合成组合件，来更好地控制电池温度，平衡冷却器和乘客舱蒸发器之间的制冷剂效率，从而提高了新能源汽车的续航能力。

作为汽车热管理专家，三花汽零持续开发出环境友好型的产品。目前的产品系列，不仅能够提高传统汽车的燃油经济性，同时也能增加新能源汽车的续航里程。所有的产品都能适用于传统冷媒和环保新冷媒，例如 R1234yf 和 R744。

2017年的《汽车新闻》 PACE 大奖将于2017年4月3日在美国底特律颁发。