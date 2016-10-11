全球最大规模的电子产品采购展今天揭幕

“环球资源电子展”分两期举行，逾6,000个展位展示热销电子产品

“创客空间”打造亚洲最大型的消费类电子初创专区

香港2016年10月11日电 /美通社/ -- “环球资源电子展”(Global Sources Electronics) 今天揭幕。作为全球规模最大的电子产品采购展，展会将分两期于香港的亚洲国际博览馆举行。“环球资源电子展”是亚洲首屈一指且备受全球电子买家热切期待的采购盛会。

作为环球资源 Global Sources (NASDAQ: GSOL) 的旗舰展，本届秋季电子展通过6,000个展位展示来自大中华地区、韩国和其它亚洲国家供应商最新颖的电子产品。多个独特的产品体验专区、“创客空间”(Startup Launchpad) 及具信息性的研讨会系列帮助与会者进一步了解来自区内快速发展的创新科技及产品。

第一期电子展将于10月11至14日举行，3,500个展位重点展示消费类电子、安防产品和电子零件。第二期移动电子展则于10月18至21日举行并集中展示最新的智能手机、平板电脑、可穿戴产品及移动电子配件。

环球资源电子组总裁黄谭伟先生表示：“作为全球领先的采购盛会，‘环球资源电子展’帮助国际买家寻找来自中国及亚洲地区最新颖、最具创意的电子产品。我们始终致力于推动行业创新发展，成功将展会打造成一个业界交流最新科技和理念的重要平台。”

香港首个室内无人机竞速大赛

随着无人机的应用领域日趋广泛，近年来消费者对无人机的需求亦稳步上升。有鉴于此，本季电子展将踏出商对商展会发展进程中历史性的一步 -- 举办香港首个专业的室内无人机竞速大赛。届时将吸引众多职业及业余的无人机机手积极参与，为展会带来精彩刺激的赛事表演。

本届展会其他亮点：

亚洲唯一的 户外电子产品展区 ，展示产品包括运动摄影机及徒步旅行、露营及健身用品等。

，展示产品包括运动摄影机及徒步旅行、露营及健身用品等。 虚拟现实及游戏体验区 让与会者亲身体验最新的 VR、AR、3D 及 4D 游戏。

让与会者亲身体验最新的 VR、AR、3D 及 4D 游戏。 新一代电子元件专区 展示无人机、机器人、汽车电子、可穿戴产品及智能家居安防产品等新兴产品的内部结构。

展示无人机、机器人、汽车电子、可穿戴产品及智能家居安防产品等新兴产品的内部结构。 独家展示世界上最逼真的 Hanson Robotics 模拟机器人 Sophia 。

。 与广东省电动车商会平衡车分会合办，专为电动平衡车行业而设的研讨会，议题围绕电动平衡车的市场趋势、应用技术及业内标准等。

“创客空间”(Startup Launchpad) 进一步扩充并展示更多创新炫酷的电子产品

“创客空间”为亚洲最大型的消费类电子初创企业展区，通过150个展位展示初创硬件企业的创新科技产品。“创客空间”在电子展的一期及二期均有设置，帮助电子初创企业寻找有效的分销渠道，同时协助买家发掘最新且最具创意的产品，抢占市场先机。

34位行业知名专家将和与会者分享最新的市场趋势、他们的宝贵经验及独特见解。有关“创客空间”更多详情，请浏览 http://www.launchpadhk.com/ 。

增值服务帮助买家及供应商有效提升效率

研讨会系列涵盖虚拟现实、智能家居等热门议题，以及产品构思、验证、生产及销售四个初创企业必经的阶段。

买家手机应用程序 (Buyer App) 为买家提供全面的展前和展中服务，帮助他们在展会现场更高效、便捷地进行采购。他们可以通过应用程序搜寻参展商、建立展商数据库并加入注释及相片，方便双方日后进行联系。

“环球生意通”供应商手机应用程序 (Supplier App) 协助供应商实时获取买家信息、查阅其采购记录及有效地提交报价。

“VIP买家办公室”为特选买家在展会现场设立的移动办公室，帮助他们提升展会期间的工作效率。

本届电子展预计将吸引来自150个国家和地区的逾60,000名买家到场参观，其中包括来自 Acer、Amazon、Best Buy、Brookstone、Canon、Dolby、eBay、El Corte Ingles、Foxconn、Groupe Auchan、Hitachi、Huawei、IBM、Intel、Kesa Electricals、Logicom、Metro、NTT Docomo、Office Depot、Panasonic、Qualcomm、RadioShack、Samsung、Sony、Target、Tesco、Unilever、Woolworths 及 Yamaha 等世界领先品牌和零售商的代表。

“环球资源电子展”与六个设于环球资源网站 (GlobalSources.com) 相关的行业网站相辅相成，为买家提供最新的采购信息。网站内容每天更新，并提供独家信息，其中的“分析师推荐”(Analyst’s Choice) 更会不偏不倚，重点推介来自不同参展商、 客户、非客户、初创企业及亚洲区内知名品牌的创新产品。

环球资源电子展第一期的开放时间为：

10月11日至13日 上午9时30分至下午6时

10月14日 上午9时30分至下午5时

欲了解环球资源展的更多详情，请登入 http://www.globalsources.com/exhibitions。

有关环球资源的详情，请浏览公司网站 http://www.corporate.china.globalsources.com，同时可以关注微信公众号“环球资源外贸”(GlobalSources_B2B) 了解公司及行业的最新资讯。

环球资源

环球资源是一家领先业界的多渠道B2B媒体公司，致力于促进大中华地区的对外贸易。

公司的核心业务是通过一系列英文媒体，包括环球资源网站 (GlobalSources.com)、贸易展览会、杂志及手机应用程序，促进亚洲与全球各国的贸易往来。

超过100万名国际买家、当中包括95家来自全球百强零售商，使用环球资源提供的服务了解供应商及产品的资料，帮助他们在复杂的供应市场进行高效采购。另一方面，供应商借助环球资源提供的整合出口推广服务，提升公司形象、获得销售查询，赢得来自逾240个国家及地区的买家订单。

环球资源于2000年在美国纳斯达克股票市场公开上市，如今已经成功迈向第5个十年。

如需查询，请联络：

传媒联络

环球资源Global Sources

苏慧雯

电话：(852) 2555-5040

电子邮件：GSpress@globalsources.com





投资者联络

亚洲地区 美国 环球资源Global Sources LHA 赖秀琴 Cathy Mattison 电话：(852) 2555-4747 电话：(1-415) 433-3777 电子邮件：investor@globalsources.com 电子邮件：cmattison@lhai.com

图标 - http://photos.prnasia.com/prnh/20150915/8521506023LOGO