SANAD Capital携手白水共同开发高端水上乐园

SANAD Capital携手银基新密水世界开发商白水共同开发高端水上乐园

阿联酋迪拜2016年10月11日电 /美通社/ --

针对在澳大利亚斥资数亿澳元建设的冒险与活动主题乐园开发项目，SANAD Capital发布最新详情

澳大利亚投资与开发公司SANAD Capital今天宣布和领先的水上乐园游乐景点设计者与建造者白水(WhiteWater)就其计划斥资4亿澳元的冒险与“积极生活方式”主题开发项目达成合作。白水到目前为止已经建造了一些全球最大的项目，特别是在亚洲，例如中国最大的水上乐园银基新密水世界、迪拜亚特兰蒂斯度假村(Atlantis Resort)与疯狂河道水上乐园(Wild Wadi Water Park)，以及泰国瓦纳纳瓦水丛林(Vana Nava)。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160919/409116）

SANAD Capital首席执行官布拉德利-萨瑟兰(Bradley P. Sutherland)表示：“世界级愿景需要世界级合作伙伴，这就是我们选择与最优秀的公司开展合作的原因。白水将负责大部分的水上要素，特别是规划与设计水上乐园游乐设施，这是因为该公司是全球领先的创新型水上乐园产品设计者与建造者。”

SANAD Capital发布的进一步详情介绍了该开发项目，并将具有以下特色：

澳大利亚最大的造浪池，生成的浪高可达9英尺

全球最大的互动式水上游乐结构（可在任何时间内一次性容纳2000人）

东盟地区首个激光穿梭游乐区，这也是“全球首个”创新成果——提供集成游戏体验的水滑道

这座乐园将设有水上乐园行业最具标志性的滑道，包括深渊(The ABYSS)、巨蟒(CONSTRICTOR)和合家欢大滑板(BOOMERANGO MANTA)

萨瑟兰还表示：“这座水上乐园将提供全面的家庭体验，以及适合各年龄段人群的各个游乐设施。这项计划包括一个可供4到8个儿童冲浪的专属游乐区，给十几岁青少年带来刺激体验的大水环(AquaLoop)，以及适合整个家庭共同游乐的河流泛筏。”

作为致力于为客户及其客人带来终极“惊叹”体验的白水公司的总裁兼首席执行官，杰夫-恰特(Geoff Chutter)在对此评论时表示：“我们很高兴与SANAD开展合作，为澳大利亚市场建设一个世界一流的乐园并提供一流的游乐景点。”

该项目将于今年年底之前正式启动，从2017年起开始施工。这项计划由包括极限水上运动设施在内的水上乐园，运动培训与开发中心，以及四星级酒店、会展中心、咖啡馆与餐厅和国际与本地零售店组成。