伟达公关（中国）斩获两项SABRE亚太区金奖

北京2016年10月11日电 /美通社/ -- 近日，2016霍姆斯报告（The Holmes Report）SABRE亚太区金奖（Superior Achievement in Branding and Reputation Awards）颁奖晚会在香港举行。国际领先的伟达（中国）公共关系顾问有限公司捷报频传。伟达（中国）为华为荣耀策划的媒体传播项目获得青年营销领域大奖，为可口可乐中国策划的奥运传播项目荣获食品饮料领域大奖。

伟达中国斩获青年营销奖的案例名为“荣耀畅玩5C 人机耐力大PK”。该项目以时下最火爆的直播真人秀为噱头，以大数据为基础洞察年轻人消费生活习惯，并在中国最受欢迎的网络直播平台播出，直观展现荣耀畅玩5C长续航的产品功能点，获得了年轻人群的共鸣，显著提升用户偏爱度。本次通过直播真人秀传达产品卖点的策略大获成功，其传播效果也远远超过预期：21天17小时的手机续航直播挑战有超过4700万观众共同见证，并创产超过2.8亿条网友评论。围绕直播共产出100多篇媒体报道，为荣耀618年中大促制造了巨大的声量。

伟达（中国）获得食品与饮料奖项的项目名为“可口可乐奥运火炬手”。这个项目结构合理、整体性强，突出了可口可乐对2016里约奥运会的赞助。这个长达8个月的项目通过精心策略，合理安排多样化的内容和传播渠道，保持声量持续提升，并在奥运火炬传递期间达到顶峰。为了实现这一策略，这个项目在每一个阶段都积极寻求公众参与 -- 从网络海选奥运火炬手，到创作视频和图片故事，利用意见领袖和名人资源，以及与中国领先的出租车软件 -- 滴滴出行进行媒体合作。最终该项目产生了超过7.69亿的媒体阅读量，强化了可口可乐品牌的亲和力，并强调了其对奥运会的长期支持。

“我们两个案例获此殊荣令人振奋。这两个项目是伟达中国近期的代表作，从中展现了伟达对于中国媒体行为和内容传播模式演变的深刻洞察和把握。”伟达（中国）首席执行官梁启春（QC Liang）表示。