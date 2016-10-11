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诺姆四达：基于全面人才评价，实现精准人才盘点

2016年10月11日 17:42 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年10月11日电 /美通社/ -- 如何对人才进行全面、精确盘点？如何利用人才盘点打造发展计划？在人才盘点季到来之际，著名综合人力服务机构诺姆四达将于10月21日在北京举行“人才盘点主题分享会”。

基于全面人才评价，实现精准人才盘点
基于全面人才评价，实现精准人才盘点

 

此次活动以“基于全面人才评价，实现精准人才盘点”为主题，如何从素质潜力、行为表现、业绩能力等方面进行精准盘点，并通过主题分享、实战案例解析等形式破解目前企业人才盘点的难题。

据诺姆四达集团华南区顾问总监曾双喜介绍，人才盘点也叫做全面人才评价，是通过对组织人才的盘点，使人与组织相匹配，其内容包括明确组织的架构与岗位发展的变化，确定员工的能力水平，挖掘员工的潜能，进而将合适的人放在合适的岗位上。

“企业做人才盘点前，要结合公司的发展战略和人才规划等实际情况，准确把握做人才盘点的最佳时机，以及科学的盘点流程、工具，以及盘点的结果运用等要素”。

曾双喜表示，企业HR只有很清楚的了解到人才盘点目的、方法和应用方向，并和人才战略紧密结合起来，确保落地实施，才能实现人才盘点的价值最大化。

作为人才培养的发动机，人才盘点能够让企业的人才发展战略与企业发展相匹配，使人才连续的成为企业的核心竞争优势。成功的人才盘点可以实现明晰人才现状、统一人才标准、发掘高潜人才等价值，从而打造人才驱动型组织。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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