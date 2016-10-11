2016英国赛车节圆满落幕 数千英伦迷欢聚一堂

北京2016年10月11日电 /美通社/ -- 2016英国赛车节于10月1日在北京金港汽车公园圆满落幕。现场吸引了上千位热爱汽车文化的车友到场，在现场丰富的活动中，一同领略了来自英伦的速度与激情。

在英国，汽车赛事不仅有趣味性，而且包罗万象，对英国商业和文化领域的发展起到了关键作用。汽车赛事将汽车品牌以及相关的产品和服务汇集到一起，重点为消费者展示汽车驰骋的状态，也在同一时间和地点提供汽车之外的娱乐体验。2016英国赛车节汇集了阿斯顿·马丁、捷豹路虎、迈凯伦、MINI、摩根汽车以及Radical在内的六大英国汽车精品品牌，同时在消费品牌馆内还展出了Ace Cafe 中国、缇树(Tiptree)果酱、维力刻运动饮料、剑桥口罩(Cambridge Masks)以及格林王啤酒(Green King Beer)，现场音乐由英国公司VINTAGE TV提供。

不同于传统的单一品牌活动以及静态车展，本次英国赛车节现场参观者们不仅在赛道上以“热力试乘”的方式亲身体验了迈凯伦、Radical、摩根汽车、捷豹路虎、MINI等品牌的赛道乐趣，同时还在独具英伦风情的赛车围场内享受英式音乐、美食和饮品，而且还体验了多个知名生活品牌、自制电动卡丁车等各种亲子娱乐活动，现场人头攒动，每个人都沉浸在富有英伦文化的氛围中，一些人表示明年还会继续参这个独特的英国赛车节，期待明年更精彩的英伦文化盛宴。



英国赛车节精彩瞬间

作为英国豪华汽车制造商的代表，捷豹路虎在车型展示、现场互动之外，为中国车迷提供亲自试驾捷豹路虎全系车型的机会，包括捷豹首款跑车型SUV F-PACE以及最新推出的新格调运动商务座驾 -- 全新捷豹XFL。酣畅的赛道驾驭将捷豹路虎产品的卓越操控与澎湃性能尽致展现，也拉近了中国消费者与这一“英伦绅士”的距离。

当天上午，GreenPower英国合作方GreenPower中国在围场内举办电动卡丁车比赛。来自地方和国际学校的多个团队驾驶自制的电瓶卡丁车角逐冠军。比赛结束后，参观者们还在儿童赛道上体验了胜道博岳SD Karting俱乐部的卡丁车。同时威尔士大学校友及“水星动力”也为小朋友们举办了一场儿童电动车竞赛。同时，本次赛车节的吉祥物北京梦之城(Dream castle)设计的动漫形象“阿狸”，全天陪伴小朋友们度过了难忘的一天，提醒参观者速度与安全并存。赛车节当天下午“WAKE ASR”公开赛首次举办，伴随着发动机的轰鸣，参赛车手你争我夺为到场观众奉上了一场精彩的赛车盛宴，并于赛后举行了颁奖仪式。

现场活动结束后，BMF & AceGear 尚隐答谢晚宴在位于751火车头广场的英国老牌咖啡馆Ace Cafe 举行。众多嘉宾及车友在轻松、愉快的氛围中度过了完美的一天。2016英国赛车节也圆满的完成了以英国赛车运动为中心的安全驾驶体验的目标，参观者们既在赛车节中体验了纯正的英伦速度与激情、进一步了解了英国文化，同时也与家人朋友度过一段美好的时光，共享驾驶带来的乐趣。

中国已经成为世界第一汽车生产大国和第一汽车市场，汽车保有量在迅速提高，热爱汽车运动的人群也在不断增加。每年中国约有50万赛车爱好者观看F1赛事。有众多热爱赛车的专业，半专业及业余的车手们在中国12条永久赛道和街道赛道上竞争，包括斥资3.5亿美金打造的上海F1赛道。此外，每年在全国也有多个大型的国际车展，拉力赛等。这些都为推广英国汽车文化在中国的普及打下了坚实的根基。

为共同促进中英两国关系，英国赛车节得到了来自英国政府以及多家在华英国机构的支持。英国国际贸易部（前身为英国贸易投资总署）、英国文化教育协会、英中贸易协会、英国商会以及英国工业联合会都为此次赛事进行了积极的宣传。