大都会人寿拓展在华布局 落子营口深耕辽宁市场

上海2016年10月11日电 /美通社/ -- 大都会人寿中国公司日前迈出了辽宁地区战略布局的重要一步：营口中心支公司正式成立。这也是大都会人寿辽宁分公司在辽沈地区深耕十年以来，在省内设立的第一家中心支公司。

随着国家“振兴东北老工业基地”政策的不断推进，辽宁保险行业面临蓬勃商机。大都会作为在辽沈地区首屈一指的合外资保险机构，将极具差异化的“都会梦想家计划”和“需求导向分析”等享誉业内的运营模式复制到营口，为当地消费者带来专业的寿险规划服务和保险体验，助力当地金融业的大力发展。

今年也标志着大都会人寿辽宁分公司成立十周年。作为首批进驻沈阳的中外合资保险公司，大都会人寿坚持以“专业和诚信”树立行业典范。通过多元化营销渠道、专业化的寿险顾问和差异化产品来满足客户需求，帮助消费者建立财务自主，为辽宁寿险市场发展做出创新贡献。

大都会人寿在辽宁取得了良好的业绩表现和价值成长，连续十年保持沈阳地区合外资寿险公司总保费排名第一位。十年来，辽宁分公司累计为全省近5万名客户累计承保9万余件有效保险合同，为客户办理各类理赔8589件，赔付金额高达8640万余元，累计提供风险保障719亿元。

十年来，大都会人寿每年坚持举办回馈社会公益活动，以实际行动倡导并传承“爱与关怀”的社会责任，累计捐赠40余万元。十年司庆之际，大都会人寿还携手“上海真爱梦想公益基金会”，在沈阳正式落成大都会人寿中国首家“梦想中心”。即将落成于沈阳市浑南新区第二小学的“梦想中心”，将为孩子们营造多媒体学习空间，打造“梦想课程”，着力于推动小学生的素养教育。

关于中美联泰大都会人寿保险有限公司

中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识，大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销和团险等多元渠道，为全国各地超过二十个城市的消费者提供人寿、健康、意外及储蓄型保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息，请登录公司网站 www.metlife.com.cn。

上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司，充分利用其资源和优势，专注于高科技产业与金融服务产业的投资，致力于推动上海市乃至全国的产业创新与发展，为国民经济增长做出贡献。

美国大都会集团（纽交所：MET）是世界上最大的寿险公司之一，通过下属公司和关联企业（“大都会人寿”）为客户提供服务。美国大都会集团成立于1868年，是全球保险、年金、员工福利和资产管理业务的领先服务商。美国大都会集团服务近1亿客户，在美国，日本、拉美、亚洲、欧洲和中东地区近50个国家开展业务，并保持市场领先地位。如需了解更多信息，请登录 www.metlife.com。