法国MVG将在上海IME 2016展示EMC最新产品

巴黎2016年10月11日电 /美通社/ -- 作为亚太地区领先的微波与天线技术行业盛会，2016第十一届中国国际微波及天线技术展览会（以下称“IME 2016”）将于10月19-21日在上海光大会展中心举办。法国MVG已经连续参展五届，今年再次出展（展台号A040），展品中将包括旗下最新的EMC（电磁兼容）产品。

对于电子设备和系统而言，EMC 不仅关系到性能和安全性，还会影响周边设备和环境。随着电子设备和系统在生活、商业、生产、科研、军事等方方面面广泛应用，电磁环境日益复杂，EMC 问题日益受到各国政府和企业的重视。要使电子设备和系统具有良好的电磁兼容性，需要专业的设计、技术、材料和测试方法等。

即将在 IME 2016 上亮相的 MVG 最新 EMC 超混合吸波材料 HyPyr-Loss TM 系列，是首次在中国展出，这一超混合系列聚丙烯混合电磁吸波材料是 EMC/RF 测试应用的最新技术，具有高度均匀的碳密度，因而可以不间断地提供更具可预测性的结果。

HyPyr-Loss TM 系列有不同规格，宽带性能出色，由于精密成型工艺可确保所有产品形状和尺寸相同，便于快速安装，并且可以令试验室内部达到高光洁度。这个系列包括符合当今各种 EMC 应用要求的吸波材料，可用于电磁兼容性/电磁干扰试验室、混合用途测试设施以及预检和全面合格测试。无论测试方案要求辐射抗干扰、放射或是二者兼而有之，MVG 的工程师都可以帮助用户选择到适合应用的吸波材料。

MVG 一直致力于利用自身专业和经验在天线设计领域进行创新。最近推出的 EMC 双脊喇叭天线 EH118，是辐射检测天线产品线的首款产品。EH118 能获得更精准的 EMI 测试结果并且辐射更低，同时，它能够随频率平稳/平衡增益，回波损耗低，覆盖1 – 18 GHz的超宽带宽，适用于商业、军事、汽车行业的测试标准。MVG 新的 EMI 天线生产线的产品将覆盖从20 MHz到40 GHz的不同频带，能满足不同 EMC 产品标准的频带需求。

一直以来，MVG 的优势来自于广泛、丰富的测量技术产品，包括近场、远场、紧缩场系列天线、电磁兼容、雷达散射截面和天线罩测试技术。MVG 耕耘电磁兼容测试领域30年，针对 EMC 解决方案，MVG 为电磁兼容、射频、微波和天线测试设计、制造、供应并安装屏蔽室和测试暗室。通过与 Amplifier Research (AR) 合作，MVG 提供满足最严格 EMC 要求的出色全套解决方案。



法国MVG设计安装的意大利JRC的暗室

目前全球许多国家和地区已制定了电磁兼容相关的标准与规范，用以保护本地区相关行业的良性发展和电磁环境。中国自2002年开始实施强制性产品认证，现有强制性认证产品22大项，其中相关的电气电子产品在电磁兼容性能方面要满足国家强制性标准要求。这些规范措施和行业准入标准对电气电子产品性能提出了更高要求。MVG 将凭借其在 EMC 领域的技术与应用优势，持续帮助中国市场中的企业提升产品品质和竞争实力，推动创新和可持续发展。