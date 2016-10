智酷中国用4个单词“霸气”登陆纳斯达克大屏

北京2016年10月11日电 /美通社/ -- 2016年国庆假期,又是国人扎堆飞往海外旅游的时光,人们感觉到,如今国外能看到的中国元素越来越多:有五星红旗,有中文标识,还有霸气的中国企业广告。今年国庆期间,央视“中国品牌创新发展工程”联合多家实力派中国创新企业,携手登上被称为“世界第一屏”的纽约时代广场纳斯达克展示屏。当中国游客走在纽约时代广场上,赫然看到熟悉的民族品牌广告时,真的感到超亲切超自豪!

其中,智酷中国是唯一以数码硬件产品“登屏”的企业。



智酷中国登陆纳斯达克大屏

智酷中国展现在纳斯达克巨大屏幕上的,只有简简单单4个单词组成的一句话 -- “desktop mobile technology leader”(移动技术桌面化领导者),而正是这句话,吸引了世界的目光,因为它与科技巨头谷歌“不谋而合”。近年来,虽然全球IT产业一直热衷推动产品从桌面端迁移到移动端,但谷歌早就提出了“从手机逆袭平板和PC”(designed for smartphones and then reversed into tablets and PCs)的说法,并在去年发布了安卓系统笔记本电脑。而人们惊讶的发现,有一家中国创新企业竟然与谷歌“同步”,成为走在绝大多数人前面的领导者,成功将移动技术应用于桌面场景,研发出成熟的硬件产品:将安卓系统与PC完美融合的 oneBoard 智能键盘。



智酷中国登陆纳斯达克大屏

目前,智酷中国已经完成了一轮移动技术桌面化产品的迭代,将在2017年1月的拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会(CES)展示其新一代硬件产品,它是什么样子?还不得而知,但一定会“更小,更便捷,以及更惊艳。”智酷中国的CEO姚震如是说。