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智酷中国用4个单词“霸气”登陆纳斯达克大屏

2016年10月11日 19:06 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年10月11日电 /美通社/ -- 2016年国庆假期，又是国人扎堆飞往海外旅游的时光，人们感觉到，如今国外能看到的中国元素越来越多：有五星红旗，有中文标识，还有霸气的中国企业广告。今年国庆期间，央视“中国品牌创新发展工程”联合多家实力派中国创新企业，携手登上被称为“世界第一屏”的纽约时代广场纳斯达克展示屏。当中国游客走在纽约时代广场上，赫然看到熟悉的民族品牌广告时，真的感到超亲切超自豪！

其中，智酷中国是唯一以数码硬件产品“登屏”的企业。

智酷中国登陆纳斯达克大屏
智酷中国登陆纳斯达克大屏

智酷中国展现在纳斯达克巨大屏幕上的，只有简简单单4个单词组成的一句话 -- “desktop mobile technology leader”（移动技术桌面化领导者），而正是这句话，吸引了世界的目光，因为它与科技巨头谷歌“不谋而合”。近年来，虽然全球IT产业一直热衷推动产品从桌面端迁移到移动端，但谷歌早就提出了“从手机逆袭平板和PC”（designed for smartphones and then reversed into tablets and PCs）的说法，并在去年发布了安卓系统笔记本电脑。而人们惊讶的发现，有一家中国创新企业竟然与谷歌“同步”，成为走在绝大多数人前面的领导者，成功将移动技术应用于桌面场景，研发出成熟的硬件产品：将安卓系统与PC完美融合的 oneBoard 智能键盘。

智酷中国登陆纳斯达克大屏
智酷中国登陆纳斯达克大屏

目前，智酷中国已经完成了一轮移动技术桌面化产品的迭代，将在2017年1月的拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会（CES）展示其新一代硬件产品，它是什么样子？还不得而知，但一定会“更小，更便捷，以及更惊艳。”智酷中国的CEO姚震如是说。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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