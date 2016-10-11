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艾瑞：着迷 WIKI 助力移动游戏重度化发展趋势

2016年10月11日 20:28 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年10月11日电 /美通社/ -- 近日，艾瑞网对中国移动游戏覆盖人数趋势做出测评，并由艾瑞网宗昊为着迷网撰写《着迷 WIKI 助力移动游戏重度化发展趋势》一文，以下为全文：

近年来，随着智能手机性能飞速提升、4G网络不断普及以及整个移动游戏产业不断成熟，手机游戏已经成为国人重要休闲娱乐方式。根据艾瑞 mUserTracker 数据，移动游戏用户月覆盖人数近4亿人，但同时从趋势可以看出，移动游戏用户规模的增长已经明显放缓。

mUserTracker-2015年1月-2016年6月中国移动游戏月度覆盖人数趋势
mUserTracker-2015年1月-2016年6月中国移动游戏月度覆盖人数趋势

移动游戏人口红利效应衰减，但移动游戏市场增长仍保持高速，根据艾瑞咨询的预测，2016年移动游戏市场规模将达900亿元，相对2015年增长62.4%，这其中重要的原因就是移动游戏重度化。从玩家2016年的调研数据中就可以看出，仅有18%的用户表示其每日游戏时长小于半小时，28%的玩家表示相对去年，其玩移动游戏的时间变长了。

2011-2018中国移动游戏市场规模
2011-2018中国移动游戏市场规模

玩家的移动游戏选择从轻度的休闲类游戏，向策略类、竞技类等更为重度的游戏发展。而在这些中重度游戏中，玩家非常希望能够有一个平台获取最新的游戏资讯、了解游戏的攻略知识、和玩家大咖沟通游戏中的心得体会。

传统的图文攻略强在内容的整理，但更多是编辑及小部分玩家进行内容创作，缺乏对玩家互动、参与的带动；游戏论坛贴吧能够充分带动玩家讨论，但在内容的整理、沉淀、呈现上存在一定问题。相比之下，利用开源 WIKI 系统，开始打造移动游戏的 WIKI 数据库弥补了二者的不足。用户在数据库中可以对游戏中 IP 概念进行概念注释或内容补充，同时专业编辑审核保证了 UGC 内容的准确度和活跃度，为游戏攻略提供了另一种选择。

艾瑞咨询分析认为，移动游戏WIKI主要有以下三个特色：

移动游戏 WIKI 的三个特色
移动游戏 WIKI 的三个特色

首先，WIKI结构清晰，查询效率高，通过结构化的内容体系和便捷的超链，能够非常好的处理内容积累与便捷查询的两难问题。

其次，WIKI是非常适合社群化生产游戏内容的，它能够带动玩家参与游戏内容的生产，聚拢一批高质量的玩家。对于中重度手游玩家来说，游戏是他们投入感情的文化产品，游戏中各个角色、地图的各项数值是他们喜欢钻研的内容，更是他们最希望能够进行发掘和输出的知识，WIKI为这些玩家提供了广阔的平台。

再次，WIKI的知识不仅成为游戏团队与玩家沟通，拉动游戏生命周期的有力武器，更是打造立体化的游戏IP，实现游戏内容 IP 化的重要工具。IP的培育和形成，需要粉丝围绕 IP 开展丰富的讨论，从互动中提炼游戏的核心内容，丰满 IP 内容，实现 IP 价值的持续积累。

目前在国内的移动游戏 WIKI 平台中，着迷 WIKI 是领先的游戏 WIKI 平台。根据着迷官方的数据，着迷 WIKI 页面总数接近260万，累计编辑超过4000万次，包含手游 WIKI 356个，覆盖绝大部分热门重度移动游戏，核心内容贡献者超过2万名。形成了良好的 WIKI 内容生产氛围。

着迷 WIKI 页面
着迷 WIKI 页面

艾瑞咨询分析认为，着迷 WIKI 依托 WIKI 的优势，结合重度移动游戏快速发展的行业机会，为玩家提供了丰富的攻略内容和基于内容的交流平台，为游戏团队提供了玩家沟通及 IP 培育的平台，成为了移动游戏产业链中重要的推动方。而着迷玩霸将 WIKI 内容移动化、随身化，则为着迷 WIKI 的发展展开更为宽广的空间。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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