艾瑞：着迷 WIKI 助力移动游戏重度化发展趋势

北京2016年10月11日电 /美通社/ -- 近日，艾瑞网对中国移动游戏覆盖人数趋势做出测评，并由艾瑞网宗昊为着迷网撰写《着迷 WIKI 助力移动游戏重度化发展趋势》一文，以下为全文：

近年来，随着智能手机性能飞速提升、4G网络不断普及以及整个移动游戏产业不断成熟，手机游戏已经成为国人重要休闲娱乐方式。根据艾瑞 mUserTracker 数据，移动游戏用户月覆盖人数近4亿人，但同时从趋势可以看出，移动游戏用户规模的增长已经明显放缓。

移动游戏人口红利效应衰减，但移动游戏市场增长仍保持高速，根据艾瑞咨询的预测，2016年移动游戏市场规模将达900亿元，相对2015年增长62.4%，这其中重要的原因就是移动游戏重度化。从玩家2016年的调研数据中就可以看出，仅有18%的用户表示其每日游戏时长小于半小时，28%的玩家表示相对去年，其玩移动游戏的时间变长了。

玩家的移动游戏选择从轻度的休闲类游戏，向策略类、竞技类等更为重度的游戏发展。而在这些中重度游戏中，玩家非常希望能够有一个平台获取最新的游戏资讯、了解游戏的攻略知识、和玩家大咖沟通游戏中的心得体会。

传统的图文攻略强在内容的整理，但更多是编辑及小部分玩家进行内容创作，缺乏对玩家互动、参与的带动；游戏论坛贴吧能够充分带动玩家讨论，但在内容的整理、沉淀、呈现上存在一定问题。相比之下，利用开源 WIKI 系统，开始打造移动游戏的 WIKI 数据库弥补了二者的不足。用户在数据库中可以对游戏中 IP 概念进行概念注释或内容补充，同时专业编辑审核保证了 UGC 内容的准确度和活跃度，为游戏攻略提供了另一种选择。

艾瑞咨询分析认为，移动游戏WIKI主要有以下三个特色：



移动游戏 WIKI 的三个特色

首先，WIKI结构清晰，查询效率高，通过结构化的内容体系和便捷的超链，能够非常好的处理内容积累与便捷查询的两难问题。

其次，WIKI是非常适合社群化生产游戏内容的，它能够带动玩家参与游戏内容的生产，聚拢一批高质量的玩家。对于中重度手游玩家来说，游戏是他们投入感情的文化产品，游戏中各个角色、地图的各项数值是他们喜欢钻研的内容，更是他们最希望能够进行发掘和输出的知识，WIKI为这些玩家提供了广阔的平台。

再次，WIKI的知识不仅成为游戏团队与玩家沟通，拉动游戏生命周期的有力武器，更是打造立体化的游戏IP，实现游戏内容 IP 化的重要工具。IP的培育和形成，需要粉丝围绕 IP 开展丰富的讨论，从互动中提炼游戏的核心内容，丰满 IP 内容，实现 IP 价值的持续积累。

目前在国内的移动游戏 WIKI 平台中，着迷 WIKI 是领先的游戏 WIKI 平台。根据着迷官方的数据，着迷 WIKI 页面总数接近260万，累计编辑超过4000万次，包含手游 WIKI 356个，覆盖绝大部分热门重度移动游戏，核心内容贡献者超过2万名。形成了良好的 WIKI 内容生产氛围。



着迷 WIKI 页面

艾瑞咨询分析认为，着迷 WIKI 依托 WIKI 的优势，结合重度移动游戏快速发展的行业机会，为玩家提供了丰富的攻略内容和基于内容的交流平台，为游戏团队提供了玩家沟通及 IP 培育的平台，成为了移动游戏产业链中重要的推动方。而着迷玩霸将 WIKI 内容移动化、随身化，则为着迷 WIKI 的发展展开更为宽广的空间。