天工国际在欧盟“反倾销丶反补贴”案中取得胜诉

捍卫中国特殊钢行业在欧洲的市场地位

香港2016年10月11日电 /美通社/ -- 中国最大高速钢制造商丶国内领先之高速钢切削工具及模具钢制造商 -- 天工国际有限公司（“天工国际”或“集团”，股票编号：826.HK）欣然宣布，集团在欧盟“反倾销丶反补贴”（即双反）案中获欧盟执行委员会官员判胜诉，成为中国特殊钢行业首个成功案例，为行业起到示范作用。天工国际对此判决结果非常满意。

本年初，欧盟执行委员会对中国同时发起包括热轧平板丶非合金或其他合金钢制厚板丶无缝钢管在内的三起钢铁产品反倾销调查。江苏省包括天工国际在内的14家企业遭受反倾销调查，一旦“倾销”行为被确认，相关企业将面临最高达22.6%的关税。

作为中国特殊钢行业的重点生産企业丶民营企业500强丶世界特钢企业前四强，天工国际在收到欧盟的反倾销通知後积极应诉，并得到了国际合作夥伴和海外分公司合夥人的全力支持，在掌握了足够的材料和证据後，坚决应诉欧盟反倾销。

经历了近八个月的诉讼，欧盟委员会裁决，天工集团获得胜诉，其出口欧盟的特殊钢産品将不设额外增税率。这成为中国特殊钢行业首个成功案例，这也是继中国在世界贸易组织（“世贸”）控诉欧盟紧固件案替代价全面胜诉後，中国反击欧盟首批反倾销案。通过天工的胜诉，国内特殊钢其他企业也能享受“均等效益”-- 根据欧盟委员会裁决，中国高速钢和工具钢産品都将被排除在徵税范围之外。另外，就在应诉欧盟反倾销的同时，天工集团也正积极应诉美国反倾销，本次胜诉必将对美国反倾销起到指导意义和促进作用。

天工国际主席朱小坤先生表示：“经过长期的坚决诉讼，我们在这次欧盟‘双反’案中获得胜利，成为首个成功案例。这不是仅仅为天工自己而战，我们背後的中国特钢行业已没有退路，为了我们这个民族産业，为了中国特殊钢行业，这口气一定要争！这个结果无论是对於天工国际，还是中国特殊钢行业来说，都具有重大的意义。我们对此判决结果感到非常满意，也备受鼓舞。这不仅增强了天工国际在欧盟市场上的竞争力，提振了天工的国际名声，推动集团发展，同时也鼓舞了中国企业对美国反倾销案的信心。未来我们将继续以股东价值最大化及遵守企业管治的最高标准为首要任务，积极应对各种挑战。”

中国特钢企业协会秘书长王怀世也对此表示：“本次胜诉是中国市场经济地位认同过程中的标志性事件，天工此次胜诉对中国整个钢铁行业的发展都有示范意义，为中国特殊钢行业的市场拓展将起到积极的推动作用。”