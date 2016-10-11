安东油服国内钻机项目全面启动

香港2016年10月11日电 /美通社/ -- 中国领先的独立油气田技术服务供应商安东油田服务集团（“安东油服”或“本集团”；香港联交所股票代号：3337）欣然宣布，截止目前，本集团国内五部钻机结束近一年的闲置，已全部启动施工。其中，四部钻机在鄂尔多斯地区天然气井作业，一部在东部地区施工。预计2017年，鄂尔多斯市场的天然气开发项目投资较本年度将会有恢复性增长，市场有强力复苏的迹象，本集团所有钻机项目预计均有持续工作量，市场需求将大幅增加，已超过本集团五部钻机的服务能力。

国内钻机市场的回暖、本集团国内钻机项目的全面启动将带动本集团设备使用效率的全面提升。本集团将会全力推进项目的优质高效执行，同时继续积极发挥钻机带动的一体化服务优势，推进本集团其他产品线（如：定向钻井服务，固井服务，泥浆服务等）的协同发展。本集团将继续紧抓市场机遇，提升设备使用率，提高收入水平。

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关于安东油田服务集团

安东油田服务集团（香港联交所股票代号：3337）是中国领先的独立一体化油田工程技术服务供应商。本集团的产品与服务覆盖油气资源开发及生产生命周期的全过程，包括一体化服务、钻井服务、完井服务、采油服务以及管材服务。建立了中国企业优势地区全球市场全覆盖网络，包含中国、中东、中亚非、美洲等14个国家。本集团为油公司解决油气田增产、提速、降本及安全环保的难题。本集团的快速增长受惠于中国的资源优势及海外市场的业务扩充，现已成为中国最佳的民营油田工程技术合作伙伴，全球最佳的中国合作伙伴。本集团的战略目标是成为立足于中国的全球领先的油田技术服务公司。