香港历年来最大规模水墨画展启动 全球征集优秀作品

五百幅佳作汇萃国际艺坛盛事“全球水墨画大展”明年八月举行

香港2016年10月11日电 /美通社/ -- 香港的文化艺术气氛浓厚，近年来更吸引愈来愈多大型国际艺术展览及活动来港举办。由艺育菁英基金会主办，香港有史以来规模最大的水墨画展“全球水墨画大展”将于明年8月2日至8日假香港会议展览中心举行，免费让公众参与。这项国际艺坛创举将云集全球500位水墨画精英的杰作，表现当代水墨画艺术的博大精深与最高水平。

艺育菁英基金会旨在推动水墨画艺术发展，这次筹划“全球水墨画大展”将在全球精选500位来自世界各地的水墨画精英的佳作，通过展览进一步提升水墨画在国际上的地位。

“全球水墨画大展”以当代水墨作品为主题，展馆占地超过150,000平方尺，预期将成为香港及国内外历来最具规模、最多品种、水准最高的水墨画大展。

主办机构很荣幸获国学大师饶宗颐教授为大展亲笔题字“全球水墨画大展”，活动同时会成为不同国家及年龄的水墨画家展示作品，交流心得经验的平台，亦是香港特别行政区成立二十周年的民间庆典活动之一，估计将吸引近150,000名海外及本地艺术爱好者及市民参观展览。

香港历来规模最大的水墨画展

出席今日全球作品征集启动礼的嘉宾包括：民政事务局副局长许晓晖女士、艺育菁英基金会主席方黄吉雯女士、“全球水墨画大展”策展人郭浩满博士、中联办宣传文体部处长彭婕女士，以及康乐及文化事务署副署长吴志华博士；还有多位水墨画大师，包括王无邪教授、黄孝逵先生、林湖奎先生、沈平先生、熊海先生、王秋童先生、陈成球先生、江明贤先生，以及深圳文联荣誉主席董小明先生和饶宗颐基金董事饶清芬女士。

艺育菁英基金会主席方黄吉雯女士表示：“‘全球水墨画大展’旨在推动水墨画艺术发展，希望集合全球500位水墨画精英的佳作，进一步提升水墨画在国际上的地位。活动获得香港政府和饶宗颐大师的支持，有助香港产生强大的艺术凝聚力，并为香港成为‘亚洲水墨之都’的目标跨进一大步。”

方主席续称：“我很高兴‘全球水墨画大展’得到特区政府官员、内地及台湾的水墨画艺术专家担任顾问委员会成员，包括：国学大师饶宗颐教授、政务司司长林郑月娥女士、中国美术家协会主席刘大为先生、北京画院院长王明明先生、中国工笔画协会会长冯大中先生、中国工笔画研究院院长何家英先生、中国艺术研究院副院长田黎明先生、深圳文联荣誉主席董小明先生、香港水墨大师王无邪教授、台湾现代水墨大师刘国松先生，以及台湾艺术界代表江明贤先生。”

11月1日起全球公开征集 500幅优秀水墨画作品感动人心

香港首次举行的“全球水墨画大展”于11月1日开始向全球征集水墨画作品，经评审后选出500幅感动人心的佳作，从而提升香港在水墨画界的国际地位，打造香港成为“亚洲水墨之都”。

“全球水墨画大展”策展人郭浩满博士在启动礼上表示：“‘全球水墨画大展’征集及展出500名来自世界各地的杰出水墨画家佳作；当中包括：约100位特邀画家及约400位为公开征集的水墨画家。我们要求具有鲜明艺术风格、高技巧难度和功力，可以代表作者顶尖水平的画作；工笔写意、风格题材及手法技巧不限。”

评审团成员计划将由15至20位在艺坛有公信力的人士组成，现时已答应的成员有14位，包括筹委会成员：民政事务局副局长许晓晖、康文署副署长吴志华博士、艺育菁英基金会主席方黄吉雯、“全球水墨画大展”策展人郭浩满博士，和艺坛人士，包括康文署艺术推广办事处总监刘凤霞博士、美国加州大学中国研究中心主任沈揆一、特邀画家组代表：王无邪、何百里、林湖奎、黄孝逵、沈平、熊海、王秋童及陈成球等，评审团以网上评审方式选出400幅参展作品。

报名及画作征集将于2016年11月1日开始，截止日期为2017年2月28日，有兴趣参加的人士可登入大会网址并利用网站的上载系统递交一幅画作，每位参加者只递交一张作品。参展作品尺寸统一为六尺整宣 (96.5x178cm，面积约1.5平方米) 或八尺整宣(123x249cm，面积约2.5平方米) ，作品可分切。报名详情及结果将于www.inkglobal.org内公布。

“全球水墨画大展”提供平台交流心得并发掘水墨画界明日之星

活动的展区以现代、当代及20世纪水墨为主题，大致分类为人物、山水、花鸟鱼虫、动物、当代水墨等，为来自不同国家，不同年龄的水墨画家提供平台，展示作品并促进双互文化艺术交流，提升个人艺术修养及造诣。透过今次的作品征集，更可发掘水墨画界的明日之星，让他们的作品与水墨大师之作同场竞艺。与此同时，大会亦会将500幅展品收录于《全球水墨画大展作品集》画册内，精美大型画册将成为东方艺术历史上的重要文献，对日后水墨艺术发展影响深远。

公众免费入场欣赏大师级水墨画作品

“全球水墨画大展”将向公众开放并免费入场，让市民及艺术爱好者参与香港有史以来规模最大、水准最高的水墨画艺术大展，令不同阶层人士可透过欣赏、了解及探索水墨画作品，更认识中华文化源远流长的历史及文化艺术发展。

这次活动除了展览之外，更将举行水墨名家讲座暨即场示范及导赏团，让观众近距离欣赏水墨名家之功力，聆听他们的独到见解。