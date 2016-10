全球最炙手可热的葡萄酒在销售会上首次推出

这些葡萄酒直接来自美讯酒庄酒窖,有些葡萄酒的历史长达百年,本次酒窖销售会将于10月19日在纽约苏富比举办

巴黎2016年10月12日电 /美通社/ --

“在瓶中,我看到的是很多老朋友,很多传奇故事,很多瓶我从来没有机会、可能将来也不会有机会品尝到的美酒,因为它们很稀有。”——卢森堡侯贝王子(Prince Robert of Luxembourg)、克兰斯帝龙酒业(Domaine Clarence Dillon)董事长兼首席执行官如是说。

著名葡萄酒评论家Robert Parker先生在10次品鉴中9次给美讯酒庄打了完美的100/100分,比波尔多其它任何著名酒庄都要高。

“我私人收藏的美讯酒庄的酒比其它任何酒都要多…,美讯酒庄的酒一直以来可能都是最好的葡萄酒之一,也是一致性最突出的葡萄酒之一。”——Robert Parker Jr.先生在2012年9月3日给出如此评价。

收藏人士将有机会购买非常稀有的、被很多人非官方地称为波尔多第六个一等列级酒庄的独有葡萄酒。

“来自大多数评论家、消费者和贸易指数的反馈显示,美讯酒庄被视为等同于一等列级酒庄。它被称为‘第六个一等列级酒庄’,获得了所有葡萄酒中一些最高的评级。在葡萄酒行家们品鉴了美讯酒庄不同的陈酿酒之后,他们认为这些是世界最好的葡萄酒之一。”

Sotheby's Wine(苏富比葡萄酒拍卖部门)全球主管Jamie Ritchie先生如是说。

自2009年以来,精品葡萄酒交易所Liv-Ex也在每次的波尔多葡萄酒重新分级中宣布把美讯酒庄列为第六个一等列级酒庄。

“这是Liv-Ex第四次做自己的分类,美讯酒庄每次都进入一等列级酒庄行列。”——Liv-Ex在2015年7月14日表示。

这是前所未有的完全主打美讯酒庄葡萄酒的销售活动,因此也为有眼光的收藏家提供了一次独一无二的机会,购买世界上最稀有、最顶级的白葡萄酒,也就是拉维尔-侯伯王酒庄(Chateau Laville Haut-Brion)和美讯酒庄白葡萄酒。这些白葡萄酒年产量只有500箱。

此外,这次拍卖还能让竞拍者为纽约市一项非凡的事业做贡献。为了帮助非营利组织GOSO (Getting Out and Staying Out),这些葡萄酒将在巴黎市中心克兰斯帝龙酒业的新开美食餐厅Le Clarence进行慈善晚宴拍卖。这场活动还将包括邀请六个人专程参观美讯酒庄,并在酒庄享用午餐。