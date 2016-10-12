Vector Vitale的同位素选择性疗法为疑难杂症诊治开辟新天地

迈阿密2016年10月12日电 /美通社/ -- 总部位于（美国）佛罗里达州的公司Vector Vitale Inc.的研究人员发现，占人体质量不到百分之一的基本化学元素保持合适的同位素比值是一个生死攸关的问题。该重要发现解释了疾病为何会产生以及怎样产生的问题。

一个重要发现是内分泌和免疫系统不为人知但却十分重要的同位素分离功能。内分泌腺、相关器官、组织和细胞所产生的蛋白质的质量和效率由同位素比值决定。荷尔蒙、精子和母乳等含有大量的轻同位素，并且能逐渐耗尽相同化学元素最重的同位素。红骨髓所产生的细胞，如淋巴细胞、红细胞和血小板，也是如此。

同位素选择性的消极作用是免疫和内分泌系统部位，如红骨髓、骨头、下丘脑、垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、松果体、生殖器官（卵巢和睾丸）、胰腺、乳腺、前列腺，或（胃、小肠、皮肤）产生荷尔蒙的其它细胞，出现重同位素的局部积累。同位素比值的急剧变化（最重的同位素增多）是血液癌细胞和实体恶性肿瘤的标志。

重同位素的积累和同位素比值相较标准自然丰度发生的变化始于大分子中同一化学元素最重的同位素取代最轻的同位素。这是致病的第一步，也是了解各种疾病起因的必要决定性因素。

与专业学术机构合作开展的临床前研究证实了同位素选择性疗法在医治最危险的病症（包括白血病、肺癌、肾癌和乳癌）以及消除细菌和病毒感染（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、疱疹1型和2型、Epstein-Barr病、丙肝）方面的高效率。

Vector Vitale的新型同位素选择性疗法为成功治疗和预防退行性和感染性疾病树立了新标准。

来自Vector Vitale的科学家强调了其同位素选择性疗法的独特性，并且认为这是唯一能够真正有效地同时使免疫和内分泌系统再生的方法，通过永久预防退行性病变，如癌症、糖尿病、阿尔茨海默病、帕金森病，以及各种感染，及时使人体组织回到健康/病前的年轻状态。它为抗衰老治疗开辟了一片新天地。