科胜讯AudioSmart助力韩国首个具备远场语音识别功能的智能音箱

科胜讯AudioSmart技术助力韩国首个具备远场语音识别功能的智能音箱

SK Telecom携手科胜讯公司开发出首个具有韩语自然语言处理能力的智能音箱，即使在嘈杂环境中，该设备仍然能精确听到用户的指令。

加州 IRVINE 2016年10月12日电 /美通社/ -- 凭借着领先的音频和语音技术实现更自然的用户体验的技术方案供应商科胜讯(Conexant Systems, Inc.,)今天宣布，韩国最大的移动运营商SK Telecom将采用AudioSmart™远场语音解决方案，来帮助全新NUGU™智能音箱在离拥护较远距离的情况下也能精确地听到用户的指令。科胜讯提供了先进的语音处理技术，帮助NUGU语音服务提供韩国境内最顶尖的语音识别精确度。科胜讯AudioSmart技术能够用于智能家居、机器人和物联网设备中实现高度精确的语音控制。

SK Telecom未来科技研发中心高级副总裁Myung Soon Park表示：“在开发NUGU个人数字助理时,提供最好的语音交互体验是我们工程师的重点。在选择语音识别精确度的技术合作伙伴时，科胜讯自然成为我们的首选。AudioSmart™技术让我们的NUGU个人数字助理能够克服距离和噪音带来的挑战，提供理想的近场和远场语音识别性能，同时让用户能够在播放媒体内容时，中断内容，与设备进行互动。”

要在智能设备上实现远场语音识别和控制，需要克服设备本身的回音、背景噪音以及麦克风扬声器位置等带来的相关挑战。科胜讯AudiosSmart方案能够从背景噪音中区分语音指令，即使在现实嘈杂环境中，离目标设备好几米远，语音识别引擎也能精确听清用户的指令，从而提供一个更智能友好的语音交互体验。科胜讯为语音互动设备设计的远场语音拾取处理器方案被评为业界翘楚。该系列处理器充分利用了科胜讯的AudioSmart™远场语音处理算法，让智能设备生产厂商能够提供类似Nugu的顶尖语音用户体验。

科胜讯总裁Saleel Awsare表示：“伴随着语音改变人类和产品交互的方式，市场对语音交互的准确度和对语音处理器的期许也在增长。多年来，科胜讯一直是增进语音识别精确性并提供先进智能语音功能的语音处理解决方案领导者。我们很高兴携手SKT，支持他们NUGU智能音箱的语音识别性能。”

欲知详情，请访问：www.conexant.com，关注：LinkedIn和Facebook，并观看YouTube视频。

科胜讯简介

科胜讯是消费电子行业软硬件解决方案（为音频和语音应用提供卓越性能）的首选。该公司将其DSP、模拟和混合信号技术方面大量的知识产权组合与嵌入式软件相结合，丰富和拓展消费电子行业几乎每个垂直领域产品的音频和语音能力。该公司创立于1999年，是一家私营无厂半导体和音频技术工程公司，总部位于加州欧文，并在全球设有办事处和设计中心。