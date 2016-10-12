2016上海国际专业灯光音响展 震撼娱乐新体验

N馆大House，历数精彩六宗“最”

上海2016年10月12日电 /美通社/ -- 2016上海国际专业灯光音响展览会（以下简称上海展）由上海国际展览中心有限公司和法兰克福展览共同主办，将于2016年10月26 - 29日在上海新国际博览中心（龙阳路2345号）再度回归。

构建商贸对接、行业交流、技术培训三位一体，精而专的会展平台，是上海国际专业灯光音响展举办14年来恒一的目标和追求。2016转眼已进入十月，展会在品牌、同期论坛、培训课程、产品推介及现场展演等几方面细细打磨，已形成了不同层次、不同受众、不同市场面向的立体展示框架。

2016，上海新国际博览中心N1-N3新展馆，38000平米展示面积，AKG、奥雷、铁三角、百灵达、拜亚动力、新亚胜、dBTechnologies、德广信、传新、ETC、飞达、哈曼、JBL、KV2 Audio、鸿彩、Maquinas、Midas、NEXO、仁添、蜚声、德国美高、森海塞尔、舒尔、Soundcraft、音王、Srexact、Superlux、得胜、赢康、ZSOUND 等500多个全球大牌精品荟萃。

最尖端、最实用、最热门，2016演艺设备好物集中营，等你来探索

锐顶黑科技十月来袭！功放时代，由此分开 -- 什么是 SSA 技术？简而言之，它是直流—交流逆变器，在将直流电转换为交流电时巧妙地进行音频调制的技术突破。与传统的功率放大器相比，采用 Phase -Shifted Modulation 调制的 SSA 专利技术实现了“零”交越失真，媲美 Class-A 音质，为听众带来颠覆从“0”开始的音质体验。这是全球第一台无风扇功放，具有双向能量回收技术，它拥有传统功放2倍以上的能量输出，整机转换效率最高达至98%，能量损失极小，且体积小、重量轻、易携带，可谓功放历史上史无前例的技术突破。本届上海展上，锐顶将带来商用定压功放、演出娱乐系列功放、PoE 网络音频动力模块，以及没有电源线的有源音箱等系列革命性技术成果。

声名远扬好音响，VCL 吊挂式线性阵列扬声器系统 -- 声扬 (ZSOUND)，一家曾为周华健、小野丽莎、许冠杰、周惠、陈慧娴等多位明星的演唱会以及大型的音乐节、跨年演唱会等保驾护航的专业音响产品制造商，更曾作为米兰世博会中国馆文艺演出指定音响供应商，为中国馆文艺演出提供音响设备支持与技术服务。本届上海展，声扬带来的 VCL 是一款双12寸三分频三点吊挂式线性阵列扬声器系统。可预制角度，配合手扳葫芦可实现吊挂状态下在空中调角度。全钕磁单元，重量轻。中高音同轴结构，声像准。橡胶边低音单元，下限更低人声更厚。六抽手与钕磁插销应用，使搬运与吊挂更方便。表面聚脲喷涂工艺，更耐气候。两侧与背后配置尼龙护板，更好的保护箱体。

一屏一世界，一幕一天堂，投影千变，看我赢康 -- 随着先进视听技术手段的不断引入，演艺秀的手法不再局限于传统舞台，而在视觉和空间效果上得到了延伸。随着近年来全球各地建筑投影、水秀表演、实景演出的蓬勃兴起，视频投影这一科技手段逐渐从幕后走向台前，关注程度日益提升。从奥运开幕式500米点火背景长卷，到央视春晚多变舞台；从万达傣秀，到圆明新园水秀；从上海迎新倒计时建筑灯光秀，到迪士尼城堡投影，赢康视频投影以其生花妙笔令凝固的艺术“活”起来。本届上海展上，赢康将携时下最尖端的投影设备向四海来宾展示百变投影的非凡魅力。

遇见不凡，一生牧德，革命性起重设备V6耀眼“国人造”-- 他们的起重设备在英伦组合（宋祖英 周杰伦）鸟巢演唱会上大放异彩，也曾在2012王力宏演唱会上保驾护航。牧德，舞台电动葫芦中国首家制造商，将携其新品 V6 智能吊机在上海展上亮相。V6 智能吊机拥有四大突破性功能：其一，首次将承载检测器内置于吊机，不需要购买额外的设备实现吊点的负荷数据检测，使得安全性及易用性大大提高；其二，只能控制系统的加入，使得操控掌上化、移动化；其三，双向提升使用，告别了正反两个方向起吊需要购买单独的吊机以满足正反使用的传统；其四，智能控件定制化，智能选配包的推出，可满足更多舞台复杂吊装动作，并满足更全面更精细化的操作可能。

最新 FPGA 软件平台技术，鸿彩点亮人性化民族之光 -- 鸿彩，米兰世博会中国馆灯光供应商，浙江卫视2016跨年演唱会上闪耀全国。本次鸿彩带到上海展的 JOLLY X-1000 Spot / Spot Profile，具有独特自动对焦功能。电动切割系统，可灵活塑造光斑均匀、缤纷斑斓的图案效果。满足不同演出场合的对于图案的需求。让舞台活力倍增，打造精彩纷呈的视觉盛宴。先进的位置校正及 CMY 混色系统；彩色触摸屏，无状态下编辑菜单；并使用多种通道的模式为操控者提供了灵活切换的可能，国内首创32位 ARM + FPGA 技术平台。

最前沿、最权威、最务实，2016演艺精英论坛加培训，等你来参与

一、前沿论坛揭秘市场走向

上海展一直领跑全国的同期活动方面，从前沿论坛到实操培训，从引爆市场的高科技产品推介到体验感超凡的现场视听展演，本届上海展更是别出心裁，全线升级。

1. 电视视觉灯光设计研讨会 -- 4K 时代的到来使得电视灯光设计发生了质的改变，在如此前沿的拍摄设备面前，灯光专业是谨守传统，还是改变思路？本次上海展上，北京电视台一线灯光师孙萌将从灯光与导演、灯光与摄影、灯光与后期等工种的关系进行分析，阐述4K 时代到来后，灯光设计专业的思路转型问题。

此外，上海广播电视台的融媒体中心主任张勇先生，也将就“新闻演播室灯光系统升级的融合之路 -- 上海广播电视台融媒体中心‘魔都眼’演播室升级之路”的课题，与大家分享世界第二、全国第一个配备全自动电视新闻直播系统的演播室（上海新闻综合频道演播室）中灯光设计的奥秘。

2．扩声技术论坛 -- 不论是专业音响行业的初学者，还是足以在关公门前耍两把大刀的行家，2016上海展金牌扩声技术论坛都是一个可以让每位学员迅速掌握新技能的良好平台。本届论坛上，台湾著名音响师吴荣宗将为大家揭秘通道 EQ 拧扭背后的故事，带来混音平台通道上的参量均衡调整的再认识；而业内颇有名气的《我来教你玩音响》一书的作者，喇叭杀手陈曦，也将在上海展的平台上，用极为通俗的讲述，为大家全面分析话筒啸叫现象的原因和控制方法；此外，来自上海信息技术学校的高级教师王培坚老师，也将就话筒的选择与使用问题，与团友们交流经验与心得。

3. 2016国际电影电视声音技术高端论坛 -- 实力引领，现代电影电视声音技术未来航舵；巨头阔论，全球顶级名家大师同座挥斥方遒；精品展演，一线尖端音频设备共舞纵情大赏。2016国际电影电视声音技术高端论坛 (IFTT) 将于10月26 - 28日上海国际专业灯光音响展会期间举办，论坛主题为“跨界融合·创新发展”。本届论坛特邀请到中国电影电视技术学会理事长何宗就先生，乐视体育副董事长马国力先生，中国电视剧制作中心总裁张晓海先生，卢米埃影业有限公司董事长胡其鸣先生，百度音乐总经理王磊先生，中央电视台等省市电视机构、中影集团等电影机构的领导、专家，北京电影学院、中国传媒大学等艺术院校领导，各行业协会、学会的领导，媒体机构以及企业代表出席论坛。

本届论坛首次设立两个会场，分别是论坛会场和展示会场。其中，论坛会场位于上海浦东绿地假日酒店，侧重于主题演讲、多种3D 声制式的试听等内容。展示会场位于上海国际专业灯光音响展览会（上海新国际博览中心，N1馆）N1E16展位，侧重于嘉宾访谈、技术产品展示，期待各位业内专家老师前往参观交流。

4. 录音技术论坛 -- 2016，录音技术论坛联合各大相关高校强势回归，力邀国内顶级大师，及各专业学府讲师现场经验分享。大会更邀请了10次格莱美获奖大师 F. Reid Shippen 先生与大家分享“挑选合适麦克风的重要性”等相关课题。此外，德国音响工程师协会 (VDT) 的音乐录音棚部门负责人 Andrew Levine 先生，也将为听众们带来“‘过去与未来的录音工艺’-- 传感器、麦克风系统及环绕立体声录音的概念”分析。

二、实战培训突破技能极限

1. VPLT 国际音频专业培训课程 -- VPLT国际音频专业培训课程由德国专业灯光音响与演艺技术协会主导，将请到海外及国内一线实力讲师授课，以促进每位学员技术水平与国际接轨为主旨，是上海展含金量最高的培训课程之一。10月26日，国际音频专业培训课程将再度登陆中国，其中，扩声网的吴桐老师将为学员们带来线性阵列音箱的理论基础、在现场演出中的应用，以及一致性检测等系列内容讲解。吴桐老师自2015年创办“扩声网”及“西部音响技术交流群”，其“现场扩声技术培训班”在国内拥有广泛的知名度和好评。这个十月，期待精彩。

2. 赢康音视频应用技术培训 -- VR、激光、3D、4D、4K、投影……当这些热门词汇轮番颠覆音视频行业整体发展步伐之时，赢康作为高端音视频综合服务商，无论在全球高端产品的运用上，还是在文娱产业的工程案例上，都有资格给正处于行业风口浪尖上的每一位从业人员一些经验和启发。本届上海展上，赢康高级工程师杨英俊先生，将结合当下最火的舞台演艺、户外演艺、建筑秀、马秀、水秀等出色案例，为观众带来“视频投影在演艺场所的创新应用”课题。

三、颠覆性技术/产品发布 & 酷炫现场展演 打开视听新体验

1. 上海展历史最大规模线阵巡礼 -- 作为上海展首创的经典大型现场活动之一，主办方一直坚持两串线阵同时展示的高端品质，而2016年上海展“线阵巡礼”在保留国际、国内同台献声（N3馆户外舞台区）的基础上，更邀请到香港顶级舞台工程团队“兴明亚洲”作为大会制定技术顾问。兴明亚洲工程有限公司专注行业二十年，口碑卓越，陈慧琳、郑秀文、林宥嘉、蔡琴、少女时代、陈奕迅等大牌演唱会成功案例不胜枚举。

“国际之音”中， CODA（德国），KV2（捷克），NEXT（葡萄牙），SEAudiotechnik（德国），TW AUDIO（德国），VERITY（法国），VUE（美国）；“中国之声”内，Audiocenter，CPL，dbk，Fidek，Tasso，YME，ZMsound，ZSOUND共15个品牌将轮番献唱。作为上海展历史以来规模最大的一次线阵巡礼，饕餮听觉盛宴，值得一赏。

2. 上海舞台美术学会舞美作品展 -- 由上海舞台美术学会主办的双年展，“2016上海舞台美术创作与科技成果展暨第四届上海舞台美术学会舞美作品展”将于这个十月再次登陆上海展。展演将通过图片、剧照、设计稿、视频片段、实景模型等形式，给观众们呈现当下中国最为精美的舞美创意和优秀的演艺设备，可谓舞美人不可错过的双年盛会。

3. 声空间体验区 -- 见，见所未见，国内绝无仅有的录音及周边设备多维秀场；闻，闻所未闻，宛若实景再现的双耳 "VR" 冲破虚实次元壁；触，触不可及，乐坛大牌录音棚一线潮品“零”度自由玩转。

在一支话筒中感受尖端，或丰富、或细腻、或清晰，集万千音效于一体的麦克风，可曾唱过？在电音合成中触摸极致，Gary Numan、Dr. Dre、Trent Reznor，全球电音偶像所钟情的经典 MOOG MODEL D 三十年来首推新品，可曾把玩？在双耳 "VR" 中重构次元，3D、环绕、仿生，把整个虚拟世界化为浸入式的声感体验，可曾听过？进入“声空间”，寻找每一个你心中，隐藏的那个“音乐人”。

此外，2016上海展“聚·赏 时刻 -- 产品推荐、发布、培训、交流会”也将如期归来，届时KV2 AUDIO、赢康、锐顶、AVID、锐声等知名品牌都将带来他们的重磅产品发布，更有无线系统设计工程师王朝先生（网红老破），带来“无线话筒的安全使用”的课题分享，敬请期待。

10月26 - 29日，上海新国际博览中心（龙阳路2345号），2016新能量，蓄势待发，只待君来。

www.prolightsound.com 了解展览会更多信息。