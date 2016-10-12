Seawork Asia 2016上海国际商用及公务船舶展览会11月亮相申城

观众预登记火热进行时

上海2016年10月12日电 /美通社/ -- 在国家由“十二五”向“十三五”跨越之际，中国公务、工作船产业也将在2016年迎来新的拐点。中国船舶工业行业协会副秘书长刘德谦指出，“十三五计划”、“中国制造2025”规划和“一带一路”规划将创造巨大的市场需求，为中国乃至全球公务、工作船行业进一步发展提供新引擎。中国公务、工作船市场将迎来快速发展的十年，向铝合金船艇转型成新趋势，目前国内已经具备了这样的基础，迫切需要通过学习、吸收国外先进技术和工艺，共同迎接黄金十年！

引领行业发展的风向标 -- 2016上海国际商用及公务船舶展览会（Seawork Asia）作为亚太地区唯一的公务、工作船舶及配套专业展览会，将于2016年11月29日--12月1日在上海世博展览馆再度拉开帷幕。现专业观众参观预登记已经正式开始，观众可以通过在线登记（www.seaworkasia.cn）、邮件、微信三种方式进行预登记（具体方式附后），所有预登记的观众可以独享观众预登记绿色通道，现场无需排队并简化注册流程，并在展前获得展会预览及新品手册和每月电子快讯等。特别提示，凡是在10月31日之前完成参观预登记的专业观众，都将获得主办方提供的精美礼品一份，更有机会参与Iphone 7的幸运大抽奖。

Seawork Asia 2016 以“专业缔造，亚洲引航”为主题，将专业展示国内外顶尖企业在公务、工作船及其配套领域各个环节的新技术与产品，同时新设多个专题展区，开设海洋科考、救助打捞、引航、无人船等主题版块，将共同探讨行业如何应对矛盾和挑战，进入以转型升级为主线的发展新阶段，并针对公务、工作船产业在2016年指明新的增长点，为行业和企业创造无限商机，为观众呈现亚洲公务、工作船行业的年度盛典。本届 Seawork Asia 将由中国船舶工业行业协会与施若科会展（上海）有限公司共同主办，上海市国际展览有限公司、上海达华商务展览中心有限公司和施若科会展（上海）有限公司共同承办，已获得英国贸易投资总署、交通运输部国家海事局、交通运输部救助打捞局、国家海洋局、国家海洋局宣传教育中心、中国船级社、上海市商务委等相关政府部门的积极参与；并得到中国造船工程学会、中国引航协会、英中贸易协会、英国海事产业总会、中国船舶重工集团、中国船舶工业集团等机构的关注与支持。第二届 Seawork Asia 将更具权威性和专业性。

本届展会不仅汇聚众多重量级企业，包括：交通运输部救助打捞局、国家海洋局宣传教育中心、中国船舶重工集团、英国贸易投资总署、挪威商会、中国船舶工业行业协会、中国船舶工程学会、中国引航协会、中国船舶信息中心、常州玻璃钢船厂、广东江龙、杭州钱航、江苏通洋、欧伦船业、山东丛林、太阳鸟、康明斯、MAN、斯堪尼亚、斯太尔、森美达、洋马、IVECO、上海欧星、佳力泰珀迩、上海广津、孚世海、哈船科技、中交航信、厦门欣翔、荣德电子、Quick、 Seakeeper、Servogear 等，同时还吸引了诸如上海轻风、澳龙船艇、格灵船艇、常州南海、江阴荣兴、上海大学无人艇研究中心、派罗特克、珠海天岳、深圳金画王、好利来、青岛飞鹰、BSCS、Marintec、Lalizas、Teignbridge、Actisense、Pump、Mercator 等众多新锐竞相展示。

作为亚洲最具影响力和重要性的海事船舶展会之一，“2016第二届亚洲公务、工作船发展前瞻与分析”高峰论坛将在 Seawork Asia 展会同期举行，论坛内容主要包括“市场发展趋势及需求分析”、“铝合金船艇船型设计及性能分析”、“配套设备最新技术展示”等，论坛内容将极具前瞻性。会议发言嘉宾和莅会高管都是中外该行业的领军人物，共同探寻工作、公务及商用船舶行业的技术新发现、行业发展趋势及整体市场需求，论坛将是知名行业嘉宾和与会代表相互交流、相互启发的最佳互动平台。在海洋资源开发、海洋资源保护日趋关注的背景下，希望通过论坛及展会，进一步加强产、学、研、用的交流与合作，共同促进船舶行业的技术进步，推动船舶产业健康发展。

展会期间，由 Seawork Asia 主办方、中国船舶工业行业协会与中国船舶信息中心共同策划举办的第一届 Seawork 全国高校公务船、工作艇设计大赛将同期举办。运筹盛会良策、把握推广佳机，迄今已有包括中国海洋大学、大连理工大学、武汉理工大学、哈尔滨工程大学等十所著名船舶设计类高校的10余支参赛队参加角逐，优秀设计层出不穷。国内外企业、机构可以通过 Seawork Asia 这一优质平台，展示高新技术与设备、提供高效解决方案、交流创新理念，共同推动商用及公务船舶产业的发展。”

欲了解更多关于2016上海国际商用及公务船舶展览会的信息，请访问：www.seaworkasia.cn

Seawork Asia 2016 观众预登记方式：

1. 微信登记：关注公众号“seaworkasia”，进行参观登记

2. 在线登记：www.seaworkasia.cn

3. 邮件登记：发送邮件至 dpeng@seaworkasia.com