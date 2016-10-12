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Enea(R) OSE被亚洲设备商选做LTE基站实时操作系统

2016年10月12日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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瑞典斯德哥尔摩2016年10月12日电 /美通社/ -- Enea®（NASDAQ OMX Nordic:ENEA）已经扩充与亚洲一家全球信息与通讯设备公司的许可协议。此协议价值 77.6万美元（660万瑞典克朗），涉及预计在客户的 LTE 宏基站中使用的 Enea® OSE 64位操作系统。

作为宏基站操作系统的全球领先供应商，Enea 继续向客户提供专用和开源软件解决方案的各种组合，满足与日剧增的安全与可用性要求。Enea® OSE 是一款稳定、高性能的实时操作系统 (RTOS)，其专门针对多核、多处理器系统优化，使客户能够使用64位多核处理器的所有功能。

Enea 总裁兼 CEO Anders Lidbeck 说道：“此款 Enea OSE 凭借在多核处理器上的优秀性能与可扩展性成功击败其他专用嵌入式操作系统，获得客户的青睐。我们非常激动可以增强业务合作关系，从而携手此客户扩大我们的参与度，成功进入全新战略领域。”

Enea 是全球领先的嵌入式实时软件解决方案提供商，作为 ARMTIXILINX 等知名公司的长期合作伙伴，Enea 致力于打造嵌入式软件生态系统，为物联网和5G的蓬勃发展提供了强有力的基础软件支持。凭借40多年的丰富嵌入式系统设计经验，Enea 作为高可靠和高性能软件平台的全球开发领导者，OSE实时操作系统（RTOS）和Element高可用性（HA）中间件可以极大地缩短了产品的开发周期、降低生产成本并提高系统的可靠性。Enea作为一家独立的软件供应商，支持各种硬件平台架构，从 CPU DSP 到异构的处理器，能够提供无缝的跨平台解决方案。Enea 的行业解决方案涵盖电信设备、军工、控制和汽车等行业，并在欧洲、北美和亚洲都设有分公司。Enea 1989年已经进驻 NASDAQ 交易所。

Enea®Enea OSE®Netbricks®Polyhedra®Zealcore®Enea® ElementEnea® OptimaEnea® LINXEnea® AcceleratorEnea® dSPEED PlatformCOSNOS®Enea AB及其分公司的注册商标。Enea OSE®ckEnea OSE® EpsilonEnea® Optima Log AnalyzerEnea® Black Box RecorderPolyhedra® LiteEnea® System ManagerEnea® ElementCenter NMSEnea® On-device Management Embedded for LeadersTMEnea AB或其分公司的未注册商标。上文提到的其他任何公司、产品与服务名称均为各自所有者的注册或未注册商标。保留所有权利。© Enea AB 2016

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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