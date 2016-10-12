奏出完美旋律 — 与中国（上海）国际乐器展览会相约金秋

上海2016年10月12日电 /美通社/ -- 第十五届中国（上海）国际乐器展览会将于2016年10月26-29日在上海新国际博览中心（龙阳路2345号）举办。

由中国乐器协会、上海国际展览中心有限公司、法兰克福展览（香港）有限公司共同主办的2016中国（上海）国际乐器展览会将再次扬帆启航，与您相约金秋10月26日-29日。

今年展会规模再创新高，达112,000平方米，横跨新国际博览中心的十个展馆（E1-E5 & W1-W5号馆）。珠江、敦煌、星海、凤灵、海伦、超拨、英昌、津宝、柏斯、知音、金音、得理、声凯、乐海、吟飞、功学社、红棉、雅马哈、卡西欧、施坦威、乐兰、三益等众多国内外知名企业均已确认参展。10个国家和地区展团包括比利时、捷克、法国、德国、意大利、日本、荷兰、西班牙、英国以及中国台湾带来的经典乐器集体亮相，预计将迎来共30个国家和地区的近1900家中外企业携新品精品集中展示，逾85000名来自世界各地的乐器制造商、经销商、艺术家、演奏家、音乐师生及广大音乐爱好者前来观展。

展会自2002年创办至今，已逐步发展为世界上极具影响力的乐器展览会之一，为中国乐器走向世界，世界同行了解中国搭建了良好的平台。同时注重技术创新、音乐普及，文化传播的多元化平台打造，举办论坛、培训课程、名师讲坛、技交会、演出等各类形式多样的公益活动，促进业界交流互通，成为了行业翘楚、企业精英、名家名师、跨界人士、新朋老友欢聚一堂的年度盛会。

全球行业领袖巅峰对话，聚焦乐器社会培训与普及

由中国乐器协会（CMIA）和美国国际音乐制品协会（NAMM）中美两大行业协会合力打造，云集各路业界权威的行业论坛，每年都以其国际性、高端性与预判性，深受各类琴行经销商的欢迎。论坛采用专题发言和圆桌论坛的形式，为琴行经销商搭建与行业热点对话的平台。

随着国家诸多利好政策的出台，音乐教育培训热潮持续升温，音乐教育行业也将迎来新一轮的拓展契机。结合市场新热点，今年的圆桌论坛主题将围绕“乐器学奏相伴一生——促进乐器社会推广，拓展成人音乐教育”展开探讨。

在专题发言上，中国乐器协会理事长王世成先生和音乐未来首席执行官阿贝盖尔·达摩尔女士将从宏观角度对中国乐器市场乃至全球乐器市场做出客观分析。随后的圆桌论坛，将邀请到来自音乐教育行业的国际音乐教育学会的轮值主席辛吉斯先生、“音乐未来”首席执行官阿贝盖尔·达摩尔女士、中央音乐学院继续教育学院院长孔聪女士、柏斯音乐集团总裁吴天延先生、大连福音乐器有限公司董事长曲哲先生倾情出席，通过“一对一”、“一对多”的访谈模式，共同聚焦乐器教育的社会化、成人化。

这不仅是一场中外行业巨头间的激烈交锋，更是一次音乐教育界和乐器行业的深度对话。精彩的思想交流和碰撞定会掀起全场头脑风暴，为乐器市场开拓新的蓝海。

国内外经销商实例分享，深度剖析经营智慧

作为上海乐器展极具人气的活动之一，经销商培训课程每年都吸引了大量琴行经营者前来，现场一位难求。专业的培训和针对性的指导已为众多处于不同发展阶段的琴行经营者支招解惑。

今年的经销商培训课程依旧邀请到国内外知名乐器行业领军人物结合自身经验带来别开生面的精彩课程。嘉宾包括河北秦川文体乐器有限公司总经理秦川、“音乐未来”首席执行官阿贝盖尔·达摩尔、美国国际音乐制品协会主席马克·戈夫、星空创联创始人&CEO周楷程、长春市音乐宝贝艺术中心校长周洲、青海纵横文化艺术（集团）发展有限公司董事长马金祁、吉他中国网站创始人姜伟、海南爱乐交响乐团团长刘林。他们将分别从各自最擅长的领域出发对音乐教育、“销售+培训+文化”三位一体模式、新媒体推广、校园交响乐团建设、中小琴行经营发展等专题进行分享交流。

多场技交会吸人眼球，新技术新理念横空出世

为鼓励并推动行业新技术、新产品的研发与创新，结合上海国际乐器展的平台，今年策划推出了行业科技创新评选活动，通过展示创新科技，演示新品科研，评选优秀产品，促进海内外交流与互通，共同进行行业关键、技术攻关。

展会已连续多年开设“MIDI技术交流会”，旨在探讨MIDI技术领域最新发展趋势及应用，关注最前沿的技术革新。今年论坛将邀请到美国MIDI制造商协会（MMA）主席汤姆·怀特解读《MIDI最新发展趋势》、得理电子技术总监张光中分享《MIDI与互联网音乐教育》。除此之外，今年苹果公司的专家Torry Walker将倾情加盟，以《蓝牙MIDI技术及市场营销》为题，为此次交流会增添新的跨界内容，全方位、多角度的精彩阐述，一定让您对MIDI尖端技术耳目一新，感受音乐与科技完美融合的魅力。

展会同期还将组织“2016全国钢琴调律师技能竞赛颁奖仪式”及“钢琴高级调律师技术交流会”等活动，多场调律讲座有针对性地解决技术难点，推动产业升级，攻克技术难关。

来自美国钢琴调律师协会旧金山分会副会长的黄智炜先生将作《关于立式钢琴键盘机械调整的探讨》的讲座。河合音乐振兴会次长小宫山淳将现场演示高超的调音技巧，展示《迈向国际水准的调律大师之路》。

教育主题活动助推普及，实现千家万户的音乐梦想

Music China音乐课堂系列活动旨在深挖音乐教育市场需求，促进教育普及，拓展市场发展。此次主题活动包括教育大师班与音乐分享课几个部分，分别针对教学诀窍理念的分享与社会办学模式的推广。除此之外，展会首日特举办全国音乐教育服务联盟合作平台新闻发布会，号召各行各业共同搭建社会音乐教育合作平台，有序扩大音乐人口。

今年的教育大师班邀请了中央音乐学院教授周海宏、钢琴家和教育家赵晓生、施坦威艺术家茅为蕙、上海音乐学院萨克斯副教授章啸路、美国行进乐艺术家Eric Levy、著名吉他手陈磊，涵盖音乐心理、钢琴、作曲、管乐、鼓乐、吉他等多个门类的教学。

音乐分享课的参与单位有知音、乐兰、the one、南京歌者盟、纠错大师、金手指文化等教育机构，将以公开课的形式展示各自特色的教育模式，现场加盟推广商机无限。

国乐名家诉说琴人琴事，解读传统文化全新魅力

本届华乐国际论坛既有传统民乐大师齐聚解读国乐精髓，又有新生代演奏家倾力加盟诠释民乐新语，观众可与名家大师近距离接触。上海音乐学院教授王蔚将登陆古筝专场畅谈“筝人寻艺路”；中央民族乐团二胡首席金玥携一把二胡演绎“弓弦新艺境”；新生代琵琶演奏家赵聪将用音乐带观众穿越到“琵琶现代时”，上演一场融会古今中西的精彩视听盛宴。值得一提的是，扬琴艺术首次登上了华乐国际论坛的舞台，两位扬琴大师级别人物中央音乐学院教授黄河、沈阳音乐学院教授刘寒力将双双合璧，共同演绎“大珠小珠落玉盘”的清脆。

位于民乐馆内贯穿整个展期的 “筝情真意”主题文化展，将集中呈现古筝、古琴两大门类，通过精品展示、普及讲座、制琴工坊、现场演出等环节，邀请业内专家与众人分享属于古筝的种种文化知识，追溯筝器之形制变迁，亲睹古筝的工艺之美。另外还有韩国中央大学阿里艺术团带来伽耶琴、玄琴、奚琴、长鼓及中韩民谣演出。

制琴、教学、演奏、鉴赏，探秘小提琴背后的故事

在往年大师工坊的基础上，今年的提琴文化主题活动扩充了“艺术沙龙”、“名琴展示”“咖啡文化”等板块。

“大师工坊”汇聚了多名顶尖中意制琴师现场献技，带领观众探秘小提琴的诞生过程。全新的“艺术沙龙”板块，将传统的秀场变身为艺术家的客厅，观众可与提琴制作大师、提琴演奏家、教育家一起拉拉琴、谈谈心，享誉国际乐坛的大提琴家王健和青年小提琴演奏家曾诚，提琴大师郑荃、华天礽、Florian Leonhard，台湾才能教育协会铃木教学法讲师郑家合、上海广播电台经典947FM94.7轻松乐逍遥主持人洪韵等将做客艺术沙龙，共同诠释提琴文化的魅力。“世界提琴制作之乡”克莱蒙娜的专场也将呈现小提琴之乡的原汁原味。

聆听自由与即兴的声音，品味爵士乐终极魅力

爵士乐之于都市的意义，或许是酒吧、小资餐馆、高端酒店的浪漫氛围，是品质生活追求的居家格调和生活诗意，配合咖啡和红酒的美妙情致。展会首次开设的爵士名家系列活动，特邀了国内外重量级爵士大咖，让更多音乐爱好者倾听那些光彩华丽的音符背后的情绪，了解爵士乐衍生出的音乐故事和社会文化。

国际著名萨克斯演奏家杰米·埃伯索尔德、美国指挥家金·艾特肯、国际著名萨克斯演奏家大卫·里布曼、九门国际爵士音乐节创始人黄勇、上海音乐学院萨克斯管副教授章啸路、爵士小号演奏家李晓川将围绕“中国爵士乐普及与教学实践的国际化探索”为话题进行探讨。这个中外大师级爵士名家云集的论坛将以国际化的视野，带给观众多元文化融合的全新感受。

随后的爵士名家讲座，将以教学、改编、鉴赏结合的多元模式，诠释爵士乐的魅力，著名爵士钢琴家罗宁畅谈从古典钢琴到爵士钢琴的遐想；上海国际爵士节JZ Club创始人任宇清、爵士吉他演奏家顾忠山、爵士钢琴演奏家黄健怡分享爵士音乐与生活。

儿童体验区寓教于乐，亲子共享音乐妙趣

乐器展大型互动体验区域——“儿童音乐城堡”，500平方米的空间内设有小小录音师、跳动的音符、神秘的音律、鼓乐欢乐颂、酷炫民族风等多个互动游戏环节。今年新增传统民族乐器半筝、仅在博物馆可见的编钟、DIY吉他手绘，以及全新的VR狂想曲，可体验最新VR技术，带上VR眼镜，仿佛置身乐队中间，左手吉他手，右手贝斯手、键盘手，这种感觉不常有！寓教于乐，玩中学乐。

拥抱“星星的孩子”，音乐点亮心灵

自2014年展会首次推出关爱自闭症儿童的公益活动，就受到了社会各界人士的广泛关注。关爱“星星的孩子”是长期的、持续的工程，因此主办方决定将每年展期的第三天作为上海乐器展关爱自闭症儿童的专属日，借助展会的平台，让更多人了解自闭症儿童们的艺术天赋，汇聚更多爱心人士，拥抱“星星的孩子”，给予他们广泛的爱与关怀，并通过义卖、捐赠等形式募集善款，帮助星星们快乐成长。

值得一提的是，今年主办方首次将爱心举动辐射到周边省市。虽然由于距离的原因，当地的星星们不便来到现场，我们将特别邀请星星们的老师来到现场，衷心感谢他们长期无私的付出，也将爱心通过他们带给更多的星星。另外，中社国际关怀孤独症基金和西觅亚科教集团携乐高教育产品也参与了我们的公益活动，让来参加活动的星星们通过乐高独有的“情绪”套装积木，搭建出不同的情绪造型。

现场演奏轮番上演，引爆无限音乐激情

中国重金属霸主窒息乐队，世界上速度最快吉他手Michael Angelo ,6次格莱美奖得主Daniel Ho，格莱美获奖吉他手Jose de Castro，“中国好声音第四季”全国总决赛冠军张磊，星臣第二届全国吉他弹唱大赛总决赛暨颁奖音乐会……，这是一场音乐的狂欢派对：爵士、摇滚、民谣、电声……各种音乐风格在室外三个舞台不间断上演。知名品牌形象代言人、名人大腕、民间高手，你方唱罢我登场，引爆无限激情魅力。互动体验的集体鼓乐，也将再度登陆，不论年龄国籍，不论音乐造诣，都能在乐手指引下拿起身边的各色打击乐器立即融入其中，感受音乐的独特感染力。

金秋十月，足不出“沪”，就能带你搜罗全球顶尖乐器、领略顶级大师风采、体验快乐音乐教学模式，感受激情的演出魅力！一切尽在10月26日-29日的上海国际乐器展，期待您的光临！

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