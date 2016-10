今年冬天,中国最时尚的烈酒展即将登陆广州

-- THAT'SPIRITS 烈酒时尚展(广州)展位火热销售中

上海2016年10月12日电 /美通社/ -- 2016年12月12日-14日,由上海博华国际展览有限公司主办,THAT'SPIRITS烈酒时尚展(广州)将在广州保利世贸博览馆1号馆举办,同期还将举行中国国际调酒大师赛华南分赛,以及Wine 100 得奖酒品鉴会和大师班。

随着近十余年中国内地消费力大幅度提升,一、二线城市人对时尚生活、饮食多元化的追求日新月异,烈酒渐渐成为一种生活品质的代表。近年来,国人对于烈酒文化的接受度大大超过预期。进口烈酒进入中国市场往往需要经历文化传播、品牌传播、消费者定位、消费者培育、渠道开发等阶段,重中之重,则是普及烈酒文化,提升国内烈酒商、调酒师、终端消费者的烈酒知识和品牌认知。

THAT'SPIRITS 作为不依托任何品牌的第三方平台,汇聚调酒师、烈酒品牌、酒吧业主、餐饮经理人、烈酒爱好者的专业平台。旨在传递品牌知识、烈酒文化,提升调酒行业标准,拓展调酒创意与革新。

带着这一神圣使命,THAT'SPIRITS 时尚烈酒展(THAT'SPIRITS Carnival)应运而生,作为中国国际调酒大师赛的组合活动,永远走在市场最前沿,将线上网络平台带入线下,集结起超过1.2万TS 粉丝真实互动!

展品类别:

威士忌、龙舌兰、朗姆、白兰地、金酒、伏特加、苦精、利口酒、味美思、其他烈酒及相关。



部分参展商产品

谁来参观?

餐厅业主、酒吧业主、夜店方、调酒师、酒店经营人、宴会方、独立商、进出口商、经销商、连锁餐饮、商超、批发商、网上超市、公关媒介、物流供应商、饮品学校、调酒师学校、专业协会

展位预定

日期:2016年12月12日-14日

地点:广州保利世贸展览馆1号馆

包含:展区位于中国国际调酒大师赛赛场区域内,以嘉年华形式统一风格搭建,每个摊位包含中英文公司楣板和LOGO,两张吧椅以及展示架。

区域设有清洗区两台,并为品牌方准备调酒吧台。

Give more drinks and have fun!



JOIN it with SPIRIT!