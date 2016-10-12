业内首届ISO 55001资产管理体系主任审核员培训班在京举办

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- 近日，由Intertek天祥集团举办的业内首届ISO 55001资产管理体系主任审核员培训班在京成功举办。



业内首届ISO 55001资产管理体系主任审核员培训班在京成功举办

本次培训班课程教案是基于IRCA要求、资产管理研究院(IAM)，国际维护和资产管理论坛(GFMAM)的最佳实践而开发的，符合世界资产管理相关机构的要求及认可。为期五日的培训邀请到外籍讲师Nick Yordanov亲授，其拥有20多年资产管理、资产完整性和业务可持续性方面工作经验，是Intertek该领域资深专家，安全风险管理博士，ISO55001资产管理体系主任审核员培训课程的开发者和主任讲师，ISO 55001/ISO 22031/ISO 27001/ISO 20000-1/ANSI/ASIS PSC.1/ISO 18788主任审核员。



Intertek资深专家Nick Yordanov的授课广受学院赞誉

资产管理，对于资产密集型的企业来说非常关键，直接关系到生产和服务的连续性、产品和服务的质量、成本、人员安全以及环境影响。ISO55001：2014是第一个的资产管理体系国际标准，融合了国际上公认的资产管理的最新理念和最佳实践，为企业的设备设施以及其他资产的管理改进提供很大帮助。该标准适用于所有类型和规模的组织，特别是资产密集型行业如：公共事业、网络、发供电、石油化工、铁路和公路系统、物业管理、机场以及生产和加工企业等。

本次主任审核员培训班一经推出，报名反馈强烈。为了保证课程效果，能够为业界培养出能力合格的审核员，经过几轮筛选，最终有来自8家组织的12名人员参加这次培训。学员包括企业的技术人员，负责生产运行、设备维护、质量和风险管理的中高层管理人员，富有经验的咨询和认证行业专业人员及讲师等。学员学习考核合格后，将颁发Intertek天祥集团“ISO55001主任审核员培训合格证书”，学员可以从事ISO55001标准的认证咨询、培训工作，并可申请成为Intertek的专、兼职审核员，成为国内最早一批从事ISO55001认证咨询、认证的人员和专家。

本次培训课程不仅对资产管理体系标准要求进行解读，更重要的是对IAM和GFMAM的39个资产管理主题相关知识的扩展，为资产管理的建立和审核提供了有效的知识和技术保障。学员通过培训将深入了解ISO55001资产管理体系内容、重要意义及国际上资产管理的最佳实践，同时可以按照ISO55001标准要求在本单位或帮助其他单位建立、运行该体系，运用国际上资产管理的最佳实践，全面提高企业的资产管理水平。课程结束，学员盛赞老师对标准的解读深刻准确，各种案例分析和分组角色扮演干货满满，内容生动详实。

Intertek天祥集团作为全球领先的全面质量保障服务机构，于2015年9月获得英国认可机构UKAS在ISO55001：2014的认可，并且已经在中国国家认监委CNCA完成了认证的备案。Intertek作为资产管理体系认证项目的开拓者，在ISO55001资产管理体系认证服务方面始终致力于为客户增值。应各界广泛要求，Intertek将在近期组织更多ISO55001资产管理体系主任审核员及内审员课程，更多详细信息，请垂询400 886 9926。