卧龙大数据入选2016年“创客中国”十佳创业项目

中国成都2016年10月12日电 /美通社/ -- 10月10日，由国家工业和信息化部主办的2016年“创客中国”创新创业大赛在广州隆重举行，卧龙大数据代表四川省参赛，从全国3189个项目中脱颖而出，荣获“创客中国”十佳创业项目。

工业和信息化部副部长辛国斌出席大赛并致辞，他表示 “创客中国”创新创业大赛意在挖掘“草根”创新潜力，聚集全国创新资源，为创客和小微企业打造优质的平台和桥梁，将在制造强国建设、制造业和互联网深度融合、推进大中小企业创新创业工作中发挥积极作用。



卧龙大数据在决赛中进行项目路演

路演现场，卧龙大数据展示了其领先的数据采集和挖掘技术，他们通过对海量数据进行跨域关联，以人群、地点、品牌等为中心刻画出一个个可以量化的 “大数据画像”，从而帮助金融机构低成本高效率地判断信贷风险，帮助品牌商根据用户偏好实施精准营销。

该创业团队还是一群电子科技大学的在校大学生，平均年龄不到26岁。但通过短短两年的创业拼搏，该团队已在我国大数据领域小有名气，为银行业、p2p平台、化妆品行业、白酒行业等多个领域的龙头企业提供了服务。在今年5月进行的pre-A轮融资中，卧龙大数据估值已近亿元。本次大赛路演后，更是吸引了多方眼球，数家知名投资机构已向其抛出了橄榄枝。