Mahindra Comviva面向运营商推出MobiLytix Flexible Coupon

新德里2016年10月12日电 /美通社/ -- 使用纸质充值系统为客户提供最佳优惠推荐

致力于提供移动解决方案的全球领导者Mahindra Comviva今天宣布推出动态管理工具MobiLytix™ Flexible Coupon，让用户能够在不活跃的刮刮卡市场，以同一价格积分挑选众多不同的公开优惠。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20130626/625127）

MobiLytix™ Flexible Coupon旨在通过优惠券简化复杂的充值流程，是同类仅有的独特产品，能够解决零售商和客户面临的所有传统充值挑战，并让他们能够通过最佳优惠推荐引擎享受“一个价格，多种好处”的服务。

Mahindra Comviva消费者价值解决方案业务负责人Amit Sanyal在评论此次产品推出时表示：“在包括中东和非洲国家在内的大多数国家，优惠券充值都是最受欢迎的预付费移动服务充值方式。由于刮刮卡无法提供灵活的优惠，用户的作用受限，这给零售商和运营商带来了挑战。我们将市场动态谨记在心，推出了MobiLytix™ Flexible Coupon，简化客户充值解决方案，并加强运营商的业务，削减销售和分销成本以及提升用户忠诚度。”

他进一步补充说：“Mahindra Comviva的MobiLytix™ Flexible Coupon将为零售商和运营商提供支持，提供具有强大市场动力并富有吸引力的产品。”

MobiLytix™ Flexible Coupon提供机会，能以可能的特定价格积分以及其它忠诚积分了解和对比不同的选项。用户需要购买固定面额的刮刮卡优惠券，并拨打优惠券代码，然后核对忠诚积分，看看他们可以选择的充值选项。挑选产品代码后，客户的忠诚积分获得分配，客户会在充值结束时收到客户ID通知。从“一对一”到“一对多”的转变代表着客户在Mahindra Comviva支持下向更高水平服务体验的真正转变。

该优惠券还为零售商提供支持，可确保零售商无需存储多种存储品项(SKU)来提供多种充值选择。这有助于零售商最大程度地缩短周转时间。此外，该优惠券还有助于通过在购买过程中管理让用户高度参与的众多步骤，来留住客户和提高忠诚度。

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Sundeep Mehta

Mahindra Comviva

电邮：pr@mahindracomviva.com