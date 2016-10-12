新兴汽车显示技术让驾驶者不做“低头族”

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- 德州仪器（TI）的 DJ Segler 近日发表博客文章，论述了 TI 团队如何致力于将 TI 技术融入汽车显示、驾驶分析、智能照明等领域，让驾驶者不做“低头族”。以下为原文：

每天早上的通勤驾驶可能都不太一样，其实，只需要在EvoCar演示环境中驾驶几分钟，驾驶者就能清楚感受到这一点。

EvoCar演示的目的是突出显示多项TI技术及它们如何提升驾驶体验。最终的效果主要得益于DLP(R)产品 -- 它帮助带来终极的驾驶模拟体验。

EvoCar在今年1月的拉斯维加斯消费电子产品展览会（CES）上首次公开亮相。现在，它展示在我们的总部。这是一台有两个座位的车辆模型，由TI的几支团队定制而成。其他方面则包括真皮座椅、一块大面积的仪表板、一个交互式中央控制台显示器、双抬头显示（HUD）、触觉驱动器、驾驶员监视系统、先进驾驶员辅助系统（ADAS）以及红色的车底LED灯。

演示中使用的增强现实抬头显示（HUD）和乘客HUD显示由DLP技术实现。汽车应用要考虑各种不同的且不可预测的环境因素，而DLP技术可提供合适的尺寸、亮度、可靠性和分辨率来应对汽车应用中的需求。

虽然这个驾驶体验只是一段模仿驶过达拉斯繁忙街道的视频，它所展示的功能却真实反映了汽车驾驶体验近期的发展方向。

DLP技术在这个演示中实现了两个分别提供给驾驶员和乘客的HUD。针对驾驶员的HUD在8米的舒适视距内提供了一个业内领先的10x5度视野（FOV），从而投射出看似浮现在车辆前方路面上的全彩色图像和动态图形。这个HUD提供十分有用的情境信息和内容，从而为已经显示在仪表盘和中央控制台上的信息提供补充，同时避免提供重复信息。诸如导航、刹车距离、盲点报警、即时车道变换建议、以及其它车道上的障碍物等有用的交通信息只是DLP技术能够用增强现实HUD原型实现的几个例子。

作为驾驶员HUD的补充，针对乘客的组合镜HUD显示则在2.5米的视距上提供一个12x4度的FOV，以显示全运动视频，为乘客提供了一个独特的娱乐方法，且完全不会分散驾驶员的注意力。目前的联邦安全标准限制在前排座椅上对于运动显示的使用，但在该体验中，显示内容完全只对乘客可视，故而不会产生这种顾虑。

TI技术大家族的一部分

要带来这一驾驶体验，我们需要的并不仅仅是DLP技术。这个演示的完成还需要ADAS、信息娱乐系统、触觉驱动器，以及驾驶员监视系统。

TI团队致力于将TI技术融入真实世界体验的创造过程中，并展示TI在汽车显示、驾驶分析、智能照明和驾驶员意识方面独有的能力。创造一个与真实车辆情况十分相似的解决方案对于最终构造一个完整的体验来说十分关键。

例如，座椅和方向盘随着触觉反馈可一同振动，以表示驾驶员已经驶离了车道。一个脸部识别摄像头可以看出来驾驶者是不是正在向下看手机里的信息，而没有在专注于路面情况。

ADAS解决方案的突出特点在于车辆、车道和乘客检测，以及为HUD组件生成内容。ADAS技术还通过跟踪驾驶员的头部和眼部运动来监视驾驶员的意识。这个团队还集成了使用TI电源技术的汽车大灯，对光束进行控制，从而帮助检测路面上的危险，并降低眩光对于相反方向驾驶员的影响。

汽车应用领域的光明未来

EvoCar完美体现了DLP技术在与其它TI汽车技术协调配合时所具有的价值 -- 提升驾驶体验的高亮度和交互式显示系统。如果您无法直接体验EvoCar，可查看这部演示视频，以获得更多信息。