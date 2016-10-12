菲仕兰将户外放牧补贴增至每100公斤牛奶1.50 欧元

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- 菲仕兰合作社董事会和皇家菲仕兰执行董事会向会员奶农提议将户外放牧补贴增至每100公斤牛奶1.50欧元，取消大户补贴，将季节性补贴降至0欧元，并调整预估规定。菲仕兰合作社关于牛奶补贴构成和利润分享的规定，每三年进行一次评估，有效期为三年。即将于2016年秋季举行的会员会议将就该规定的调整进行讨论。其他关于 Foqus 星球计划的调整目前正在讨论中。

菲仕兰合作社主席 Piet Boer 表示，“对于实现会员牧场、合作社以及公司的成功及可持续性，保持良好的运营以及在供应链质量、透明度、可持续性以及户外放牧方面不断取得改进是非常重要的。 ”

户外放牧补贴增至每100公斤牛奶1.50欧元

为了进一步鼓励户外放牧，拟将户外放牧补贴增加每100公斤牛奶0.50欧元，至每100公斤牛奶1.50欧元。这一增幅将由公司提供。2015年，菲仕兰的12618家会员牧场中有77.9%实行了户外放牧；而2014年，这一比例为77.2%。我们的目标是，到2020年，81.2%的荷兰会员牧场向菲仕兰供应放牧原生牛奶，与2012年比例持平。

取消大户补贴

同时，还提议取消大户补贴。设立大户补贴的最初目的是为了保持会员结构平衡以及对于大型奶牛场的吸引力。然而评估表明，它已不再发挥这一作用。另外，由于大多数奶农在牧场运营中不再考虑季节因素，故季节性补贴被提议降至0欧元。

投资于品牌和新销售市场的增长

董事会和执行委员会提议，在2017-2019年期间，将利润（基于保证价并扣除会员债券利息和归属于少数股权所有者的利润） 的35%作为业绩分红支付给会员牧场，10% （过去为20%）以新发行债券的形式支付。 剩余的55%（过去为45%）纳入公司的股权资本中。持续加强的偿付能力将支持这一战略：继续投资于品牌、人员和市场，以进一步稳定会员牛奶的价格。

最终提案将于2016年12月确定。