菲仕兰为奶牛场利用粪便生产可持续能源提供补贴

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- 近日，荷兰首套粪便单体发酵系统在位于荷兰菲仕兰省的菲仕兰会员牧场 -- Sassinga农场正式投入使用，荷兰经济事务部部长汉克汉克·坎普（Henk Kamp）亲临揭幕仪式。此举预示着 Cooperative Jumpstart 项目的启动。Jumpstart 是一家为奶农安装和使用粪便单体发酵系统提供技术支持的合作社。坎普部长还宣布，将在新的支持可持续能源生产 (SDE +) 方案内为农场采用粪便单体发酵系统拨款1.5亿欧元。荷兰皇家菲仕兰全球首席执行官及 Cooperative Jumpstart 发起人之一鲁乐夫表示，菲仕兰将从参与此项目的会员奶农处购买能源。此外，公司还将向参与的会员奶农提供每减少1吨二氧化碳排放10欧元的补贴。

粪便单体发酵产生热能和沼气。沼气可以被提纯为绿色天然气，供入天然气系统。沼气还可以为热电厂提供电能和热能。此外，粪便发酵有利于减少温室气体的排放，包括甲烷。

Kamp 部长表示：“通过利用粪便单体发酵系统，我们取得了一举多得的效果。该系统可以将奶牛粪便转化为可再生能源。平均每套发酵系统能够为约40个家庭提供充足的天然气和电力， 有利于我们实现到2020年可再生能源占比达14%的目标。此外，这还有助于减少粪便产生的温室气体，从而降低二氧化碳排放。”

荷兰菲仕兰省雷瓦顿市市长 Ferd Crone 也亲临现场。Ferd Crone 市长代表 GroenGasNL 参与了众多可持续能源项目，他也是 Jumpstart 的发起人之一。Ferd Crone 表示： “此项目是产业链创新的一个绝佳示例。通过该项目，粪便单体发酵系统的使用成本下降，还会创造更大的环保效益。奶农利用自家的奶牛粪便生产可持续能源以供自用，从而以可持续的方式生产乳品。奶农可将多余的绿色天然气供应给乳制品公司。这正是我们旨在实现的循环经济。”

荷兰皇家菲仕兰全球 CEO 鲁乐夫表示，“除牛奶生产商之外，利用粪便生产可持续能源的奶农也成为了可持续能源的生产者。他们以这种方式为减少温室气体排放做出贡献。当残余物也可以作为一种替代人工肥料的基本原料时，这将形成一个闭合循环。我们已经在努力利用粪便单体发酵技术解决现有的瓶颈问题，并准备好启动 Cooperative Jumpstart 项目。现在，该项目能否取得成功将取决于会员奶农。”

通过 Cooperative Jumpstart 达成集体协议

菲仕兰已经通过 Cooperative Jumpstart 与供应商、投资者、买方以及政府当局达成一系列协议。借助理于该项目，一些重要的瓶颈问题得以解决，如系统过于昂贵、融资问题、收益过低以及补贴不稳定。该项目让大多数奶农能够安装和使用粪便单体发酵系统。其目标是200套粪便单体发酵系统于2017年投入使用。到2020年，1000名奶农在其农场内使用粪便单体发酵系统。这些农场共将减少350千吨的温室气体排放。

不以牺牲户外放牧为代价

Cooperative Jumpstart 专注于促进在奶牛场安装粪便单体发酵系统。对于拥有最少120头奶牛并采用封闭地板的房舍体系的奶牛场，粪便发酵是非常有益的。对于采用漏缝地板的奶牛场，则拥有至少150头奶牛才适用。此外，Jumpstart 仅适用于实行户外放牧、产生足够多的堆肥的奶牛场。对于粪便单体发酵系统生产能力的选择基于夏季户外放牧所产生的堆肥量。

减少温室气体排放的措施

除了保护生物多样性和环境、持续改进动物福利和动物健康以及延续户外放牧之外，乳品及牛奶部门还旨在实现气候友好型发展。为了减少温室气体排放，采取了各类措施，例如：延长奶牛的寿命、使用可降低甲烷排放的饲料，引入动物营养循环评估（ANCA），以实现矿物质的有效利用（从而减少损失）。可持续能源也为温室气体的减少作出了显著的贡献。除风能和太阳能之外，通过在奶牛场进行粪便单体发酵产生沼气是生成可持续能源的另一种方式。