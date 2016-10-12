江森自控发布新一代Metasys 8.0楼宇自控系统

移动端全面优化使领先的智能系统更智能

上海2016年10月12日电 /美通社/ -- 今日，江森自控发布Metasys® 8.0楼宇自控系统。新一代Metasys® 具备全新系统配置和编程能力，并丰富了信息技术（IT）功能，从而提升效率、降低能耗以及增强安全性，经过持续优化率先成为适用于任何移动终端的楼宇自控系统（BAS）之一。

新一代楼宇自控系统更便于操作，能够更快速地排除故障和执行任务，且在降低风险的同时使系统集成更简易。Metasys® 8.0的主要性能提升包括：

可视化图形界面经优化后适用于各类移动终端

报警管理可实现警报的优先级排序（提供快速的任务检索功能）

增强了时间表及趋势图的定制功能

全新的报告功能使查看趋势、报警、审计和时间表等数据更便捷

空间授权功能可限定系统账户所能管理的区域

通过安全密码管理及闲置账户报告增强了信息技术安全性

“这些新的完善来自于我们协同业主和操作人员所进行的累积一千多个小时的观测研究。”江森自控建筑设施效益亚太区自控系统产品与分销总监Derrick Kho表示，“全新的可视化界面会根据工作流程显示信息，使系统操作人员能够更迅速地发现并排除故障。潜在问题显示区则可提供独立的交互报告，根据时间顺序将所有的报警提示、系统强制操作状态、设备离线状态等重要设备信息呈现出来。”

新一代Metasys® 8.0楼宇自控系统是基于Metasys® 系列产品性能的升级，其产品功能的灵活性和可扩展性，可实现业主对其投入的价值最大化。该系统保留并提升了楼宇建设阶段的前期投入，同时其技术适用于不同规模和复杂程度的建筑。Metasys® 系统可支持多种类型的机电系统的整合，并可逐步替换几近淘汰的现场控制器。

关于Metasys® 8.0更多信息，请访问 www.johnsoncontrols.com/metasystour。