未来城市发展（花果园）论坛11日于贵阳举行

中英专家聚首贵阳论未来城市发展

贵阳2016年10月12日电 /美通社/ -- 中国与英国专家眼中的未来城市是什么样的？未来城市的交通、教育、安防、通讯有哪些新的技术呈现？10月11日，“未来城市发展（花果园）论坛”在贵阳市花果园艺术中心举行，中英专家及学者相聚爽爽贵阳，共同描绘未来的城市图景。

“贵阳发展”链接“英国经验”

跻身中国民营企业500强的贵州宏立城集团在贵州有关政府部门及英国国际贸易部、英国驻重庆总领事馆的支持和协助下，发起并主办此次“未来城市发展（花果园）论坛”，向世界先进城市取经，借鉴他们在城市化发展中特别是业态升级、智慧化城市建设等方面的成功经验，用于大型开放式街区“花果园”智慧城市的建设，以期为中国城市化建设的健康可持续发展提供可资借鉴的经验。

本次论坛有城市规划建设、运营管理等方面各界人士400余人参加，演讲嘉宾包括诸多顶级专家、学者：英国皇家建筑师、英国皇家城市规划学会会员、空间句法研究公司总裁蒂姆·斯托那、英国皇家建筑师协会特许会员彼得·马歇尔、英国建筑研究院中国分院副总经理黄成。住建部专家组成员陆振波博士、江苏省邮电规划设计院郁建生教授、中航集团陶永亮博士等。



演讲嘉宾进行精彩演讲

贵阳市住房和城乡建设局副局长刘强在论坛致词表示，贵阳正运用大数据推动创新型中心城市建设，正依靠电子商务、大数据等产业实现经济的快速增长，贵阳作为西部地区科技金融创新之都变得越来越清晰。希望各位嘉宾、专家对贵阳的城市发展提供策略建议。“相信中外专家的智慧叠加在一起，一定能碰撞出火花。”

作为本次论坛的支持方，专程从北京赶来贵阳的英国驻华大使馆一等秘书 Paul Wills 表示，这是他第三次来到贵阳，“看到这里发生的巨大变化，我非常震惊。”他说，能看出贵阳市政府在基建方面非常努力，以使这个城市拥有更好的交通条件，他表示，希望借助本次论坛，在规划和发展方面，让“英国经验”为贵阳的发展提供参考。

伦敦旧改：论长久价值

英国皇家建筑师协会特许会员彼得•马歇尔先以伦敦的旧城改造为例，将其对社会所产生的效应进行了剖析，“我几年前来过贵阳，所以我目睹了这座城市所经历的巨大改变，作为一名外国人，我非常欣赏这座城市的勇气、品质和精神。首先，他表示经济的增长来源于城市，但在城市发展和改造过程中，英国的做法是尽量保证环境上的平衡，比如在伦敦就会保留一些地标性建筑，“它们的背后蕴含着历史的价值，人们会以居住在这样的地方而自豪。”

在伦敦改造的过程中，会尽量照顾到涉及的各个群体，比如说社区也参与其中 -- 他们代表当地商业和居民来提供建议。“我们从他们那里就得知了，人们认为交通的便捷性甚至可以让位于区域间的联通性和贯穿性，我们就以此来进行规划。”

作为资深建筑设计规划大师，彼得•马歇尔诚恳地提醒中国同行，在城市改造的进程中，必须避免“鬼城”的出现：“要知道人们需要的是一个能居住、并安居乐业的地方，我们花50年的时间来重建一个重要区域，就是要打通交通、商业等环节，改造一个城市，就要赋予它长久的价值。”

中国专家：“智慧”需要积累

江苏省邮电规划设计院郁建生教授在演说中指出，贵阳现在在全国来讲，或者世界来讲，热度都很高。一个是大数据，另外一个是贵阳的花果园——在旧城改造方面，创造了成功的经验和模式。

“我们城市的环境一直在变化。原来可能是很小的房子，反正我小时候住过茅草房，但现在的城市开始变成大的建筑体——城市综合体。由此也引出一些问题。”他说，比如数十万人聚集在一个地方，交通等方面都会出现问题，但可以通过智慧城市建设来将问题减轻、减缓。

他认为，在智慧城市的建设上，需将网络融合、数据融合做好，如果做好了，就可以逐渐实现智慧城市，如果做不好，那智慧城市就可能还很漫长。他打了个比方：“比如交通问题，我们就要分析车流、人流到底怎样形成的，有何规律，通过什么样的方式化解，如果只是装装摄像头，一点解决不了问题。”

郁建生表示，如果说要做智慧城市，这是急不来的，因为“智慧”是慢慢成长的，不可一蹴而就：“比如今天投资十个亿，明天就想智慧了，绝对不可能。就像一个人20岁的时候说你还挺聪明，但你到了60岁的时候人家就会说这人蛮智慧的。聪明到智慧需要积累，没有数据挖掘的过程，很难形成城市的智慧。”

怎样的交通才“智慧”

住建部专家组成员陆振波认为，新常态下，科技引领城市发展的过程中，会出现一些新问题，比如说交通。他表示，智慧交通的关键就是“智慧”两个字，第一个方面是全面感知，交通管理者需全面掌握实时的动态及数据。第二个方面要做到深入融合，如互联网+在交通方面的应用就是一个主流趋势。第三是主动服务，最后一个关键就是科学决策。比如，今后花果园这个区域跟区域外的路况，就可通过手机数据来判断。

对于交通，英国皇家建筑师、空间句法研究公司总裁蒂姆·斯托那也表示，城市的街道、空间同样重要，交通的“智慧”，还体现在规划和设计中。他说，他和同事多年来都在研究人们的步行习惯。“我们去记录人类的交通出行的习惯，发现很多步行模式每天都在重复，这也是每个城市每天的主要人行流动方式。通过对人流量的观察，我们还得知60%—80%的交通受城市街道网络结构的影响，所以空间布局非常重要。

蒂姆以北京中央商务区东扩为例，工程中他们研究了这一区域的历史，恢复了两条古代的商路和一些现在的路线。经过顶层设计，将之结合起来，最后组成了一个成品。“要改变未来城市的规划，就必须使分散化、碎片化的发展模式变成整合形式。”

贵阳花果园：“智慧”在启蒙

中航集团陶永亮博士针对目前最大的旧改项目 -- 贵阳市花果园，阐述了自己对于花果园城市发展的建议。

“我两次参访花果园，这个贵阳最大的综合体目前正处在后运营时代，如何搭上‘智慧’的快车提升服务，是发展关键。”他表示，以运营为中心，然后从多个方面来分解目前的运营出来的问题和状况，就可支持未来的发展，比如安防、管理、配套和商业分析。

陶博士以经济指数的分析举例说：“这些经济指数未来可能是对我们的产业结构调整，对我们的经济结构调整有直接的影响。”还比如全国多次发生踩踏事件，怎么发生，怎么引导，预案、预警怎么测算出来。一旦出现踩踏事件怎么办？甚至没有出现，什么时间段可能发生踩踏事件，怎么规避，这需要通过大量数据测算。

说到花果园的智慧城市建设，贵州宏立城集团大数据中心副总监张海鹏表示，今天的花果园正通过技术，还有管理和组织，包括制定一些流程、制度还有环境，去缔造智慧城市基础平台，满足人和城市、经济、基建设施、自然环境的治理和面临的问题。

他打了个比方，比如未来在花果园智慧城市里，会有“智能看护”。一旦孩子放学了，家长手机上及时接收到，当小孩偏离了平时走的路线，这时系统经过人工智能数据分析来判断这个小孩是否是迷路了，信息就会传到就近的安保人员手机上，让他实时进行相应的救助，完成后告诉家长你的小孩我正在送你回家的路上，您不用担心。

预计未来整个花果园智慧城市建成后，产生的数据量将会是腾讯现在的6倍。

“我们认为只有以人为本，建设智慧城市，才会让民众更安心、更省心、更舒心。”张海鹏说。

语录：

彼得·马歇尔：要知道人们需要的是一个能居住、并安居乐业的地方，我们花50年的时间来重建一个重要区域，就是要打通交通、商业等环节，改造一个城市，就要赋予它长久的价值。

郁建生：比如今天投资十个亿，明天就想智慧了，绝对不可能。就像一个人20岁的时候说你还挺聪明，但你到了60岁的时候人家就会说这人蛮智慧的。聪明到智慧需要积累，没有数据挖掘的过程，很难形成城市的智慧。

陆振波：智慧、绿色交通是要实现交通环境、社会未来和资源的相互协调。

蒂姆·斯托那：要改变未来城市的规划，就必须使分散化、碎片化的发展模式变成整合的形式。

陶永亮：以运营为中心，然后从多个方面来分解目前的运营出来的问题和状况，就可支持未来的发展。

黄成：传统行业创新并不容易被人们接受，研究力量的有力支持是创新必不可少的因素。