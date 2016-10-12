首信易支付荣获“2016中国跨境电商凤鸣奖-特别贡献奖”

广州2016年10月12日电 /美通社/ -- 10月10日-13日，由中国工业和信息化部、国家工商行政管理总局、广东省人民政府等主办的“第十三届中国国际中小企业博览会（中博会）”在广州开幕，作为“中博会”重要活动之一的“中国跨境电商领袖峰会”于11-12日在广州举行，峰会期间隆重颁发“中国跨境电商行业凤鸣奖”，国家商务部原副部长张志刚先生莅临颁奖。“首信易支付（PayEase）”凭借为中国跨境电商发展所做出的突出贡献荣获“2016中国跨境电商凤鸣奖-特别贡献奖”。

“中国跨境电商行业凤鸣奖”是中国跨境电商采购联盟、广东亚太电子商务研究院联合凤凰网联合发起，依据商业模式、创新能力、行业影响和企业影响等多项评价标砖，由组委会提名和专家评审委员会的综合意见评出。目的是通过评选卓越跨境电商企业，传播跨境电商企业最佳实践，拖动跨境电商企业进步和行业发展。

“首信易支付（PayEase）”成立于1998年，是中国最早的支付机构。获有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》和国家外汇管理局授予的“跨境电子商务外汇支付业务”许可，可为全球电商企业提供跨境人民币和外币清结算服务。平台在系统稳定性和安全性方面已达国际标准，是境内支付机构中最早获得国际ISO27001信息安全管理体系认证和PCI DSS银行卡数据安全认证的支付企业。目前，“首信易支付（PayEase）”的跨境支付业务已扩展到韩国、日本、俄罗斯、新西兰和印尼等国家，可支持包括卢布在内的16种货币跨境清结算业务，目前为Apple、Amazon、Nike、Korean Air、HP、Burberry、D&G、Bally、Armani、Travelzoo、peerTransfer、Loro Piana、Nespresso、H&M、Yoox、SHINSEGAE、KG Inicis等多个国际品牌提供跨境支付服务。了解更多关于首信易支付（PayEase）信息，请登陆企业官网：www.beijing.com.cn，www.payeasenet.com；掌握更多电子商务资讯可添加首信易支付（PayEase）微信公众号：PayEase_Payment加关注。

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161012/0861610500