谢赫-穆罕穆德殿下为“迪拜河港塔”主持奠基仪式

谢赫-穆罕穆德殿下为未来标志性建筑“迪拜河港塔”主持奠基仪式

“迪拜河港塔”将在2020年成为全球最高建筑

阿联酋迪拜2016年10月12日电 /美通社/ -- 阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫-穆罕穆德-本-拉希德-阿勒-马克图姆 (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum) 殿下今天主持了“迪拜河港塔”(The Tower at Dubai Creek Harbour) 的奠基仪式，“迪拜河港塔”将在2020年成为全球最高建筑。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161011/427130 ）

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迪拜控股 (Dubai Holding) 董事长穆罕默德-阿勒-格伽维 (Mohammad Al Gergawi) 阁下、艾玛尔地产 (Emaar Properties) 董事长穆罕默德-阿拉巴尔 (Mohamed Alabbar) 和其他知名人士参加了奠基仪式。

“迪拜河港塔”将为俯瞰迪拜市及其周边地区提供绝佳的360度视角，这座新塔能够帮助加强迪拜因为在建筑、工程和施工方面进行创新而获得的良好声誉，并将让当今最高建筑哈利法塔 (Burj Khalifa) 相形见绌。

“迪拜河港塔”将会重新定义迪拜壮观的天际线和设定新的全球至高参照点，该项目将在迪拜河港区 (Dubai Creek Harbour) 占地6平方公里，而迪拜河港区将是全世界最大的一个按照总体规划设计进行开发的项目，也将是由最新人工智能领域开发项目定义的新一代智能中心。

作为艾玛尔和迪拜控股的合作项目，迪拜河港区靠近拉斯奥科尔野生动物保护区（Ras Al Khor National Wildlife Sanctuary，根据联合国教科文组织《拉姆萨公约》(UNESCO Ramsar Convention) 进行保护）和迪拜国际机场 (Dubai International Airport)。“迪拜河港口塔”将由西班牙/瑞士建筑师圣地牙哥-卡拉特拉瓦-巴利斯 (Santiago Calatrava Valls) 进行设计。

穆罕默德-阿勒-格伽维表示：“此次奠基是阿联酋历史上的又一个历史性时刻，我们由此正式开始建造另一座将能增强阿联酋公民自豪感的标志性建筑。这也是庆贺谢赫-穆罕穆德殿下提出伟大愿景 -- 这一愿景在近期宣布的‘阿联酋未来战略’(UAE Strategy for the Future) 中进行了重点阐述，旨在推动阿联酋的转型发展。”

穆罕默德-阿拉巴尔则表示：“迪拜是建筑工程领域超高建筑和突破性开发项目的创新中心。迪拜河港塔将为谢赫-穆罕穆德殿下所设想的智慧城市增添非凡色彩。我们将继续推动工程方面的前沿发展，以便为迎接2020年迪拜世博会 (Expo 2020 Dubai) 按时完工。”

由于世界上没有类似的超高建筑，艾玛尔将会为修建“迪拜河港塔”采用新方法。该项目的风力工程和抗震试验已经完成。从材料到施工技术的各方面均按照最高国际标准设计。

除了几个 VIP 观景花园露天平台以外，“迪拜河港塔”的至高荣耀顶峰还将设有“The Pinnacle Room”（顶峰观景室）。“迪拜河港塔”还将采用动态照明，使其在白天和夜晚都能成为在视觉上让人惊叹不已的地标式建筑。