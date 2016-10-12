主板“零食第一股”来伊份成功上市，匠心智造成就零食帝国

上海2016年10月12日电 /美通社/ -- 小零食，成就大产业。10月12日，上海来伊份股份有限公司正式挂牌上海证券交易所主板，股票代码603777，公开发行6000万股，发行价格为11.67元/股，成功迎来企业发展的崭新里程。

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至今，来伊份创始人施永雷、郁瑞芬夫妇用了十多年将公司打造成中国著名的休闲食品连锁零售品牌。来伊份目前拥有炒货、肉制品等9大系列近千种休闲食品，并建立起较为完善的由门店、电商及手机APP移动支付构成的全渠道营销平台，累计服务4.7亿消费人次，成为休闲食品连锁产业的标杆。

“十多年来，来伊份一直致力于构建国内领先的专业休闲食品连锁经营平台，开创了‘乡村作物城市落户’的新型产业模式，缔造了中国休闲食品王国。”来伊份董事长施永雷在上市仪式上表示，来伊份将充分把握上市机遇，共同助推中国休闲食品产业的健康发展，为社会贡献更大的力量，为广大投资者创造更多的价值。

直营连锁引领行业 开创多方共赢新模式

上世纪90年代，中国经济正好从温饱到小康过渡，逐渐富裕的国人对休闲食品的需求量及品质要求不断提升。而彼时的市场形态主要以家庭小作坊、沿街叫卖、街边摊散装售卖等为主，无法满足消费者的需求。

凭借敏锐的商业嗅觉，来伊份创始人施永雷、郁瑞芬夫妇率先以直营连锁的商业模式经营休闲食品，建立起“乡村作物落户农村”的新型产业链，让供应商依据“来伊份标准”专心生产，一举改变小而散、品质不高的休闲食品业态，不断引领中国的休闲食品产业向专业化、规模化、市场化的方向发展。

从第一家门店起，来伊份就采用直采直销的运营模式，直接管理供应商的工厂，既省去了中间环节，又缩短了供应链，从源头把握产品质量，通过制定“来伊份标准”，让消费者能够迅速吃到新鲜、美味、健康的休闲食品，很快便建立起市场领先优势。目前，来伊份在上海、北京、江苏、浙江等地拥有2200多家专卖店，位居休闲食品产业首位。

来伊份建立的“乡村作物城市落户”新型产业链，有效提升了上游农业产业链种植养殖、深加工、产品市场化的水平，更带动了合作区域内农村经济的发展，间接带动了3万多农村人口就业，并让数十万种植、养殖户农民安居乐业，解决了部分农村剩余劳动力在家乡再就业的问题，这与国家当前的“精准扶贫”政策高度契合。据统计，近10年，来伊份累计销售农副产品金额超过150亿元。

匠心智造健康美食 建立24道品控防线

“民以食为天”，食品产业是“良心工程”、“道德产业”。经营休闲食品十几年，来伊份始终以宗教般的虔诚与敬畏，打磨着“从田间到舌尖”全产业链条上的每个细节，用“工匠精神”生产健康美食，让消费者能吃得放心、吃得安心。这背后，来伊份严格而科学的强大供应链管理体系提供了坚实的保障。

经过长期的精益管理与积淀，来伊份早已建立起24道品质管理防线，从商品生产、流通的每一环节严格把控质量，建立了巡检、专项巡检、驻场、二方审核、三方审核等系统的品控系统。

供应商生产好的产品在送到来伊份库存时，只有通过来伊份再次感官和理化标准的检验，合格后才能进入来伊份销售平台。产品从供应商送货到仓库、仓库发货到门店、门店销售各个环节均有严格的时间节点限制，确保商品新鲜，避免过期食品流向市场。此外，来伊份利用最新互联网及信息技术，在供应商生产现场实现全程远程视频监控，并计划通过二维码、云技术、DNA检测等实现产品追溯。

来伊份视供应商为“车间主任”，只有硬件、软件、价值观三个方面均达到来伊份的要求的供应商才能顺利过关。为了让供应商专注做好产品的生产，来伊份不收取供应商一分钱的进场费，并给到他们合理的利润，双方以共赢价值观为纽带共同发展壮大。目前，与来伊份紧密合作的150多家重要供应商中，有30%从当年的小作坊成长为当地省级龙头食品企业。

每年，来伊份总裁郁瑞芬都会亲自带领供应商出国考察全球优秀的食品制造企业，学习世界上最先进的技术与企业管理理念。此外，来伊份还与全球顶级检验集团法国必维开展战略合作，帮助供应商提升生产管理能力。

持续的产品创新是满足消费升级、提升市场竞争力的首要条件，来伊份多年来结合国际流行理念以及对中国人的口味的精准把握，将自己的研发团队与供应商、高校等多方技术力量高效整合，打造严格的“来伊份标准”，以此指导供应商的生产。

来伊份每年要推出100多个新品，平均每3.6天就能推出一个新品，让消费者总能第一时间吃到新鲜、健康的来伊份美食。为了更贴近消费者需求的变化，来伊份常年坚持每周、每月、每年从口味、品质、体验等多个维度进行消费者“盲测”，数据显示80%以上的产品在测试评比中获得第一。

信息化打通全渠道 线上线下集约式发展

早在2003年，来伊份就率先在休闲食品行业开启信息化建设之路，先后引入海信系统、上马SAP、ERP、财务管理系统等，通过联合IBM、SAP、思科、海信等知名国内外IT巨头，为来伊份量身定制先进的信息系统，支撑各项业务的开展。2011年，来伊份前瞻性地提出全渠道信息化建设，构建连接前台、中台及营销终端的全数字化平台；2014年，来伊份正式推出全渠道发展战略，进一步改进与完善门店、电商及移动领域的全新信息生态系统，成功打通线上线下业务通道。

有了信息系统的强力支撑，来伊份迅速与支付宝、微信、百度外卖、京东到家、优酷、大众点评、携程、饿了吗等大流量平台，开展了一系列异业合作，通过双方强强联合和资源互换，成功实现线上往线下、线下到线上的大规模引流，带动了门店、电商及手机APP业务的同步提升。2014年、2015年来伊份在双11、双12，连续夺得休闲食品产业全渠道销售的“双冠王”。

中泰证券数据显示，2015年中国人均消费休闲食品11.6千克，与日本（29.6千克）、美国（51.8千克）、欧洲（83.9千克）相比还处于低位，休闲食品产业仍然具有巨大的发展空间。

上市后，来伊份将全面推进线上线下全渠道数字化发展，进一步加强营销网络布局，提高物流及供应链、研发及品控实力，并针对年轻消费者做出更多的变革与创新。目前，来伊份正积极打通线上线下业务，实现对来自线上、线下的大数据精准分析，真实、清晰地把握用户信息，了解消费者的消费喜好和习惯，并以此为依据开展针对性更强的精准化营销与品牌建设。让来伊份的企业规模越来越大的同时，跟消费者的距离反而越来越近。

在创造百年品牌的道路上，来伊份将坚守初心、铿锵前行、不负使命！