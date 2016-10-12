ADI推出低功耗的新一代生物电模拟前端

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (ADI)全球领先的半导体公司，最近推出低功耗的新一代生物电模拟前端(AFE)，利用它可实现尺寸更小、重量更轻、外观更隐蔽、电池续航时间更长的心脏监护设备。AD8233 AFE是一款全集成式单导联心电图(ECG)前端，设计成一个紧凑易用的器件。通常，开发人员需要以单个器件设计ECG前端，这会增加成本和设计时间。高度集成、即拆即用的AD8233 AFE消除了这些不必要的成本和额外时间，帮助开发人员更快地将产品推向市场。此外，该器件2.0mm × 1.7mm的超小尺寸特性使得可穿戴健康设备能实现尺寸更小、重量更轻且更易穿戴的设计。对患者而言，穿戴大块头、笨重、显眼的监护仪会很不舒服，甚至干扰到日常生活。长续航时间可确保心脏监护仪能够进行连续监测以提供准确的数据，不必因电池充电或更换而中断，因此是一项至关重要的特性。而AD8233 AFE的功耗在微安级，使电池续航时间得以大大延长。



ADI推出低功耗的新一代生物电模拟前端

除了小尺寸之外，单电源（1.7 V至3.5 V）AD8233还具有如下特性：超低静态电流（典型值为50 µA）；关断模式下也能进行导联连接/脱落检测（<1 µA）；以及80 dB共模抑制比（DC至60 Hz）。电噪声是心脏监护设备的一项关键指标，在0.5 Hz至40 Hz范围内低于10 μV。AD8233还提供高度灵活的滤波器配置：双极点可调高通滤波器、带可调增益的三极点可调低通滤波器以及一个RFI滤波器，这对于许多应用在恶劣的电气环境下实现一致且可信的操作非常重要。在易用性和灵活性方面，该器件还集成一个带关断功能的右腿驱动(RLD)放大器和一个非专用运算放大器。ADI公司同时提供评估板、参考设计、基于Web的滤波器设计工具和Spice模型，以帮助用户进行设计导入和加快产品上市。

报价与供货

产品 全面量产 起始单价（千片订量） 封装 AD8233 现已供货 1.49美元/片 2 mm × 1.7 mm WLCSP AD8233CB-EBZ 现已供货 46.27美元/片 评估板

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.（简称ADI）始终致力于设计与制造先进的半导体产品和优秀解决方案，凭借杰出的检测、测量和连接技术，搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁，从而帮助客户重新认识周围的世界。详情请浏览ADI官网http://www.analog.com/pr161012