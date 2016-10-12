Fragrance Du Bois首次在香港Parfumerie Tresor店内进行展示

香港2016年10月12日电 /美通社/ -- 法国高档香水公司Fragrance Du Bois欣然宣布，该公司于2016年10月5日首次入驻东亚，在香港首家、亦是唯一一家魅力香水精品店Parfumerie Tresor进行展示。

Parfumerie Tresor的创造灵感源于“女孩化妆间”，它位于香港这座繁华城市的中环核心地段——摆花街(Lyndhurst Terrace) 28号。自2014年创立起，Parfumerie Tresor介绍并展示了23个小众魅力香水品牌，包括Jovoy、Bella Bellissima、Xerjoff、Memo、Jeroboam等众多品牌。



Parfumerie Tresor是香港首家、亦是唯一一家魅力香水精品店

所有Fragrance Du Bois产品的“核心”都是100%纯天然有机乌木油，这种材料在该品牌的自有种植园中以可持续方式进行生产。

在香港，人们对可提取乌木油的沉香树并不陌生，“香港”名称的由来也与这类树种有关。1842年《南京条约》签订之后，香港岛，特别是其口岸地区，成为了芳香材料及成分的亚洲贸易中心、最初供应地和配送中心，“芳香之港”由此成为官方记载名称。

乌木能够带来深邃而持久的芳香，在极短的时间之内，Fragrance Du Bois独一无二的产品系列就在国际舞台上占有一席之地，今年年初在巴黎的“稀有香水展览馆”House of Jovoy进行展示之后，该品牌的地位尤为提升。



Fragrance Du Bois在香港Parfumerie Tresor店内展示其产品所用的标志性钟形玻璃盖

Fragrance Du Bois品牌总监妮可拉-帕克(Nicola Parker)表示：“我们十分高兴能够在香港进行首次展示。Pauline及其团队和我们拥有同样的价值观和道德观，我们无法想象还有比Parfumerie Tresor更好的合作伙伴。中国人对乌木和沉香树早有深厚的认知，而来到香港是帮助我们覆盖这一人群的战略扩张计划的一部分。在中国的数千年历史中，乌木和沉香树占有重要地位。”

她继续表示：“未来几个月，我们还寻求在香港扩大我们的产品系列，以涵盖木片、乌木油和卫生香。我非常期待与Parfumerie Tresor开展这一独一无二的合作，也十分看好此项合作所将带来的前景。”

Parfumerie Tresor创始人兼董事总经理Pauline Lau说：“我们非常高兴能够欢迎Fragrance Du Bois进驻香港。作为我们致力于创造独具特色的香水的承诺的一部分，我们希望为香港乃至亚洲顾客带来优质高档的独立香水品牌。通过展示Fragrance Du Bois的精致高档香水，我相信该品牌一定会为我们的客户带来香气十足的新感官体验。”

Fragrance Du Bois只采用源头可追溯、以可持续方式生产的上佳材料成分，该公司目前在巴黎、新加坡、吉隆坡和曼谷设有精品店，未来几个月计划将在多哈、日内瓦、米兰、马贝拉、纽约和洛杉矶开设更多精品店。

欲了解更多信息，请在http://fdbo.is/HK-launch上进行下载。