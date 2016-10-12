“网络强国战略”要建“国家大数据中心”，浪潮要做能力担当

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- 10月9日，中共中央就“网络强国战略”进行专题集体学习，国家领导人在主持学习时重点指出，要深刻认识互联网在国家管理和社会治理中的作用，以推行电子政务、建设新型智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，建设全国一体化的国家大数据中心，推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。浪潮作为国内领先的云计算、大数据厂商，表示有信心做能力担当。

大数据浪潮策马奔腾在路上

大数据时代的宏伟蓝图，无论是提升政府社会治理能力，还是发展数字经济的新动能，都要紧紧围绕大数据这个核心展开。知易行难，要把全国上百个行业部委、34个省（市、自治区）种类不同、纷繁复杂的海量数据集中到一起，谈何容易？事实上，政府数据的共享难题早已困扰着各级政府。

要建设全国一体化的国家大数据中心，实现数据集中和共享，既要有云计算平台的建设能力，实现不同级别数据中心的一体化管理，又要具备大数据的梳理、整合能力，将不同业务领域的数据整合成高价值的数据资源，还要对政府信息化有着深刻的理解和丰富经验。而作为国内领先的云计算、大数据厂商，浪潮在这条路上已经做了很多实践。基于多年政府信息化建设成功实践经验，浪潮已经形成了被业界广泛认可、学习的“浪潮方案”-- “业务上云、数据整合、应用创新”云计算、大数据“三步法”，为政府数据共享与创新应用找到了合理路径。

此前，浪潮与中国工程院联合打造中国工程科技知识中心，共建中国科技大数据，推动我国自主创新技术发展；助力中国科协科学汇聚中国科协各类权威数据资源，形成中国科协“智慧大脑”和中国科技创新大数据；为中储粮建设了储粮业务管理信息系统和智能化粮库系统将粮食业务数据、粮情监测数据、互联网数据整合形成国家粮食大数据；为海关总署联合搭建海关大数据云平台，有效支撑全国1800多个主要通关现场视频监控任性地存取和实时分析。

浪潮不仅在这些垂直领域实现了国家大数据的集中共享，还帮助区域政府实现了数据的共享共用。截至目前，浪潮建成了北京、济南、重庆、上海等4个核心云数据中心和27个地市云数据中心；与全国91个省、市签署了云计算、大数据战略合作协议，成功助力全国27个省市政府建立了大数据平台，实现了区域政府数据的共享共用；尤其是为广州进行了政府数据开放的咨询规划和实施，梳理了来自医院、人社、交通等数据集8100类，采集数据300万条。

浪潮在行业、区域的数据集中实践为全国大集中提供了丰富的建设经验和模式。

对于如何建设高效、安全的数据中心，更是浪潮的强项。浪潮拥有天梭K1、海量存储、整机柜服务器SR、云海OS、云海IOP等行业明星产品，能够提供从装备到平台完整的数据中心建设能力，具备硬件、操作系统、安全软件三位一体的云数据中心整体安全解决方案。浪潮还是全国八家国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业之一，承担着国家重大关键信息系统建设的重任。

浪潮不仅有能力建设国家级的数据中心，还能提供安全可信的云服务。浪潮拥有数据中心跨区域IDC/ISP经营许可证，是国内唯一一家首批可信云金牌运维认证和首批可信云服务安全认证双通过的企业，已为国家质检总局、食药监总局等国家部委和重庆、山东、昆明、呼和浩特等26个省市级政府提供安全可靠的政务云服务，是中国政务云第一品牌。

可以说，建设全国一体化的国家大数据中心，浪潮早已摩拳擦掌、整装待发了。

大数据是发展数字经济之基础

浪潮认为，打造经济新动能，发展数字经济，大数据是基础，建设全国一体化的国家大数据中心只是“万里长征”的第一步。更重要的是要在数据融合共享的基础上，持续推动数据开放、数据交易和创新应用，以大数据推动“大众创业、万众创新”。这也正是浪潮一直探索、努力的方向。

作为云计算、大数据领域领军企业，浪潮坚信数据将是继土地、能源之后最重要的生产资料，是发展数字经济的重要基础。围绕大数据采集、创新应用等产业环节，可以创造大量的创新创业机遇，催生新型的产业生态和发展模式。多年来，浪潮也一直积极打造以“数据工厂+数据产品+数据电商”为核心的大数据产业生态。

为此，浪潮还独创了“公司+创客”模式，发布了大数据A/B创客行动计划，以浪潮卓数平台和40PB的数据储备为依托，支撑A创客（从事大数据应用开发）和B创客（从事大数据采集的创客）创新创业，在贵州、北京、沈阳、济南、青岛等地联合政府开展大数据创客中心建设，积极孵化大数据产业，形成完善的大数据双创生态。目前，浪潮卓数平台聚集了近2万交易用户，超过5万个用户在线使用这些数据创业创新，节省创业资金成本数亿元，支持引导创新创业项目近百个。

在浪潮看来，随着以数据为核心的第四次工业革命的到来，数字经济是人类社会发展的必然方向，利用云计算和大数据的力量不断实现创新应用，持续引导社会各界更好地运用数据进行生产生活，能够将社会运行引入一个以数据为经济导向的全新生态范畴，每个人、每个组织都是有价值的数据源，都是数据的运营者和拥有者，处于商业价值的顶端，甚至人人都可以通过自己产出的有效数据进行价值交换，来获取衣、食、住、行和娱乐服务。