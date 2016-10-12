与阿里钉钉深度合作 51社保开启有温度的社保服务

北京和杭州2016年10月12日电 /美通社/ -- 10月11日，51社保作为唯一一家社保服务商接入阿里钉钉，为钉钉用户企业提供提供社保服务，助力企业更高效、更人性化地“开启有温度的工作”。

钉钉是阿里巴巴旗下智能移动办公平台，在发布会现场，钉钉创始人无招对“开启有温度的工作”进行了阐述，钉钉一直追求高效和人性化的工作体验，此次携手合作伙伴打造的企业服务，不但能让钉钉用户企业的员工工作更高效，还能体会到人性化的工作方式，工作起来更有温度、更温暖。



51社保作为唯一社保行业合作伙伴加入钉钉企业合作服务

此次钉钉企业服务计划接入的服务内容包括基于工作场景的吃、住、行，还包括企业社保服务、员工体检、法务服务、企业招聘等企业级服务。为保证提供真正到位的服务，钉钉对第三方企业级服务商进行严格挑选，并且要经过严格的共创、测试和改进才能正式上线，确保合作的企业级服务商均为行业内最优秀品牌。

此次接入的唯一社保服务商51社保是目前国内互联网社保行业的领跑品牌，51社保自2014年起探索互联网社保服务，开创了新的服务模式，是目前国内唯一拥有三项核心专利的社保服务商，并坚持“京东模式”直营服务，提供覆盖全国的一体化稳定可靠服务。51社保的互联网社保服务模式日趋成熟，并得到成熟型企业的认可。目前服务客户包括滴滴出行、36氪、e袋洗、罗辑思维等高成长型企业，以及碧桂园、百度外卖、去哪儿网、尚德机构等规模型成熟企业。

作为阿里钉钉企业服务计划合作伙伴，51社保将为钉钉用户更好的解决困扰。比如小微企业的用户，能够直接在钉钉平台上输入员工社保代理需求订单，线上实时完成，解决了很多小微企业因为各种各样原因社保代理缴纳困难、耗时过长的痛点。



51社保作为唯一社保行业合作伙伴加入钉钉企业合作服务

现场有企业主表示：“公司起步阶段，很多精力都放在给员工缴纳社保这些方面，琐碎却十分重要。做不好会让员工离心离德不信任公司，想做好却会有各种各种的困扰，而且没法把精力放在核心业务上。”

“我们这次和钉钉合作的产品，是针对众多小微企业社保代理等方面的难题而专门定制的服务，订单模式支付，线上实时完成。”51社保CEO余清泉表示：“对于小微企业来说，有了我们的服务，他就能够将精力投入到更核心的业务上去，而人力资源共享服务的事情，统统都可以交给我们。我们的目标是，让社保服务越来越有温度！让企业越来越轻松！”