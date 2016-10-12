大金空调互动艺术装置“空气葵AIRnemone”在沪展出圆满落幕

上海2016年10月12日电 /美通社/ -- 金秋已至，在这个秋高气爽的时节，DAIKIN大金空调携手IDEAT理想家在上海的时尚地标 -- 新天地时尚掀起了空气美学与全新生活理念“New Life Style”的完美碰撞 -- “Airnemone空气葵”。展出期间，许多人慕名前来感受“Airnemone空气葵”呼吸般的触摸。

大金空调旨在通过 “AIRnemone空气葵”的湍流、动感、共鸣，以及一系列的“New Life Style”体验活动，让用户体验到空气不仅仅是生活的必需品，更可以改善人们的生活品质，发掘用户心中的“New Life Style”。

本次活动特邀国际知名建筑设计师徐佑荣 Kevin Chu 先生的加盟，打造出这一艺术与空美学完美融合的大型流苏线帘设计互动艺术空间。

蓝白相间的空气感流苏，赋予“AIRnemone空气葵”律动，它好像有生命一般呼吸着，来往路人纷纷驻足，或好奇拨开想要一探究竟、或腼腆羞于踏入只在外部合影，都在孩子们肆意的穿梭，尽情的玩耍中变得充满童心。跨入“AIRnemone空气葵”的那一刹那，无不被其吸引，清新的气味配上流苏的遮挡朦胧间仿佛跨入一个新的区域，日日正装出席的白领们可以懒洋洋地躺在懒人沙发上，谈天说地。女孩们在纸上随意图画自己的梦想，男孩们调皮的追逐，一个个笑脸都真真切切地各自传达着自由自在的“New Life Style”。

除了平日的惬意，周末还特地开展了以“New Life Style”全新生活理念为主题的手工及互动课程 --包括绿植DIY、手工皮革、手工木勺、湿拓画和亲子瑜伽。活动期间总共吸引了650名热情参与者踊跃报名，其中150名幸运地被抽中，参加了活动。一件件手工作品或不完美，或只有自己懂得、互动的瑜伽动作与孩子亲密无间地用久违的笑脸传达，但大家纷纷表示，参与活动不仅是学习了一门手艺、一门课程，还成功地交到了志同道合的朋友，仿佛有种自然舒适的力量，把大家都变得很熟悉又亲切。“AIRnemone空气葵”在金秋的三周里将健康生活，时尚生活的主题体现的淋漓尽致，这不就是我们期望的“New Life Style”吗？它可以悦动人性，可以激发想象，可以自由自在……期待接下来有更多的机会可以与你、与你的家人朋友一起，探讨这样一个简单美好的永恒话题。

DAIKIN大金空调90多年来一直秉承不断满足客户下一个需求的市场创新精神，致力于为每一个用户创造舒适、高品质的空气环境，并不断推动着空调行业的发展。大金空调全新推出的“New Life Style”新理念，更是赋予家用中央空调“温度、湿度、气流、洁净度”四维一体的全新定义。它不仅是一种超越冷暖技术的空调，更将改变消费者们的生活，并给其带来更为舒适、贴心体验的“New Life Style”。