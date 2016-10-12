The Marini’s Group荣获知名世界品牌大奖荣誉

马来西亚吉隆坡2016年10月12日电 /美通社/ -- 以高档食品饮料(F&B)和娱乐品牌Marini's on 57、Marble 8和M Marini Caffe而自豪的The Marini's Group今年连续第三年荣获世界品牌大奖(World Branding Awards)的国别奖项荣誉。



The Marini's Group创始人莫德斯托-马里尼

世界品牌论坛(World Branding Forum)的这项最重要的大奖每年对全球一些最优秀品牌的工作与成就进行嘉奖。2016年的颁奖典礼于9月20日在伦敦标志性建筑肯辛顿宫(Kensington Palace)举行，来自30个国家的210个品牌被评为“年度最佳品牌”(Brand of the Year)，其中包括皇权免税店(King Power)、苹果(Apple)、路易威登(Louis Vuitton)和劳力士(Rolex)等品牌。

The Marini's Group是马来西亚的餐厅类奖项获得者，获得了24k黄金镀金的国别奖奖牌，该奖牌被颁发给各参与国的顶级品牌。荣获国别奖的品牌都是各国家喻户晓的品牌，通过品牌评估、公众在线投票和消费者市场调查进行评选，它们的品牌价值都非常出众。

The Marini's Group创始人兼所有者莫德斯托-马里尼(Modesto Marini)表示：“我们的产品与服务组合和努力能够获得世界品牌论坛的认可，我们真的感到很荣幸。我们将继续努力为客户提供卓越的产品与服务。”

垂询The Marini's Group和2016年世界品牌大奖详情，请分别访问http://marinisgroup.com和https://awards.brandingforum.org。