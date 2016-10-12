空中网首部网大《异类》10.17上线 全新宣传短片曝光

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- 近期，空中网旗下空中银河影视打造的首部网络大电影《异类》曝光了全新的影片素材内容，暗黑童话、西方魔幻、偶像气质、炫酷特效等众多元素集结，这些内容一经曝光，迅速成为网友热议话题。

为进一步满足大家对影片的更多爆料需求，今日《异类》官方再次放出一支炫酷宣传短片。

《异类》全新宣传短片链接：http://v.qq.com/x/page/u03351x547f.html

《异类》近期持续放猛料 网评：这还是网大吗？

《异类》系列网络大电影是由空中网旗下空中银河影业打造，知名编剧朱睿担当导演和总编剧，同曾担任《暮光之城》的动作导演Andy Cheng联合执导，由新生代超人气演员高瀚宇、赵婉婷和维妮领衔主演，该影片也是朱睿先生向导演转型的处女作。影片主要讲述了格古拉星球后裔即男主角蓝爵，为家族荣誉守护地球，在助手苏菲和搭档玉笙的协助之下抵抗异种生物体，并破解种种诡秘疑案的故事。

近期，《异类》官方开始持续爆料，放出一系列全新的影片素材内容，如全新片花、剧情海报等。高质量吸睛的特效、烧脑悬疑的剧情、多元素集结的情景设置、精致的造型和服装、从画面及呈现效果来看，其制作精良程度毫不逊色于院线电影。这些内容一经曝光便引发网友和行业人士的热议，不少网友纷纷留言“这还是网大吗？分明可当院线电影的MVP”“大片的既视感”“看完片花我毅然决定追起”“特效看着不错”等。不少行业人士也表示该影片的制作水准或将开启大众对网络大电影的重新认知。

定档爱奇艺 电影《异类》或将重塑网大新标杆

电影《异类》将于10月17日在爱奇艺上线第一部《异类之行走的古堡》。该剧集故事发生在上个世纪，主要讲述了关于一座神秘古堡引发的离奇案件，“高颜值打怪三人组”蓝爵、玉笙、苏菲在破获离奇案件的同时，也无意间揭开了男主角蓝爵的身世之谜。

对比发达国家的成熟影视产品生产可以发现，网络付费观看是一个巨大的市场，也是未来的趋势所在。但纵观近几年国内网络大电影市场鱼龙混杂，不乏有粗制滥造、随波逐流的跟风之势，这也同时让网大市场陷入“LOW剧不死”的行业梦魇，急需一部高质量作品破冰市场现状。

电影《异类》作为斥资三千万的诚意之作，从剧本到拍摄制作，从特效到服装造型，从幕后团队到主演阵容，坚持原则、风格、水准，做自己不苟同，相信会给观众和行业带去一股清流，或将有望重塑网大新标杆。