海航酒店集团携手三地打造旅游住宿新体验

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- 海航酒店集团近日宣布于海南、江苏、贵州三地分别签署酒店合作项目，项目包含海航酒店集团旗下奢华五星品牌唐拉雅秀及高端商旅品牌逸唐。三家酒店项目拥有得天独厚的区位优势，同时具备丰富的配套设施及旅游资源。

海航酒店集团旗下奢华五星级酒店唐拉雅秀进驻海口置地东方广场，大楼的27层至40层设计为海口唐拉雅秀酒店，客房总计240间，预计2018年开业。唐拉雅秀酒店通常选址国际一线城市、地区的核心地标性建筑和富有特色的旅游度假区，以富有东方文化风情的待客之道服务高端休闲旅游人群，提供完美的入住体验。

海口置地东方广场位于海口市滨海大道与明珠路交汇处的黄金地段，周边商业配套设施齐全，是集企业办公、高端商铺、高端公寓和五星级酒店于一体的城央地标级高端综合体。项目总建筑面积约11万平方米，建筑总高度260米，将成为海口湾区第一高楼。



海口置地东方广场

洪泽湖湿地古徐水街逸唐酒店选址在国家级自然保护区 -- 江苏省洪泽湖湿地公园度假区，酒店规划500间客房，配套设施齐全，预计于2019年正式对外营业。古徐水街共有32个旅游景点以及众多历史遗迹，项目总体占地面积66386.7平方米，是集养生度假、商务会议、餐饮美食、旅游票务及住宿等于一体的旅游综合体。



江苏省洪泽湖湿地

盘县南湖逸唐酒店位于贵州省红果经济开发区，预计建设280间客房，于2018年5月对外营业。该区域是西南地区重要的铁路、公路交通枢纽，地理位置优越，旅游资源丰富，发展潜力巨大。盘县南湖逸唐酒店满足了盘县红果及周边地区日益增长的休闲、服务等需求。

随着大众对生活品质的追求越来越高，旅游行业持续升温，海航酒店集团将着力发展最具特色的酒店项目，为消费者带来全新的旅行住宿体验。