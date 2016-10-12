世界机场城市大会（Airport Cities 2016）即将在青岛开幕

青岛2016年10月12日电 /美通社/ -- 由世界领先的会展集团英国博闻公司（UBM）、青岛市人民政府主办，青岛国际机场集团有限公司承办的2016年世界机场城市大会将于2016年11月15日至17日在中国青岛香格里拉大酒店举办。本次大会将邀请来自世界各地的机场投资方、建设公司、规划设计研究院、物流仓储公司、航空公司、商业地产商、咨询公司、金融服务公司及其它第三产业供应商等共计约35名企业高管和专家等分享临空经济区建设的实践经验。其中包括：中国民航总局、清华大学物流与企业发展联合中心、中国民航大学临空经济研究中心、AECOM城市设计、曼彻斯特城市大学、丹佛国际机场、机场战略和营销有限责任公司（ASM）、昆士兰科技大学科学与工程系土木工程和建筑环境学院、法国优巴斯塔巴黎地区可持续发展联盟、魁北克·勒萨热国际机场、韩国仁川机场城市发展集团、阿特金斯地产、南非奥斯蒙得兰格建筑设计事务所、亚特兰大区域规划区规划师协会、中国航空规划设计研究总院有限公司、史基浦机场集团等。预计届时将吸引超过500位与会嘉宾。



青岛胶东国际机场

世界机场城市大会是全球民航界最具规模和影响力的世界性民航大会和展览之一。其旨在研讨机场与地区经济联动、临空产业推动机场所在城市经济发展的重要作用，为决策层和建设者提供一个交流、探讨的互动平台，是机场首席执行官、航空公司、经济开发机构、临空地产开发商、规划者以及相关机场商业等的顶级盛会。自2002年创办以来，世界机场城市大会已相继在世界各地举办，包括美国丹佛、德国法兰克福、英国的曼彻斯特等都成功举办过该项行业盛会，目前世界机场大会已连续举办14届。2010年，机场城市大会曾在中国北京成功举办，而2015年的成都则是继北京之后中国内地第二个举办该项大会的城市。2016年机场大会来到青岛，这也是充分体现了对青岛市经济社会发展水平、对青岛机场航空枢纽及临空经济区建设成就的肯定。

本次机场大会主题是“驱动地区发展，带动经济繁荣”。大会上将针对“机场城市和航空城大都市模式”、“航线拓展战略与机场城市的发展”、“如何优化机场城市资产开发”、“如何管理机场城市”、 “如何制定一个有效的机场城市和航空大都市的总体规划”等主题进行深入探讨。同时，全球知名机场城市专家、美国北卡来罗纳大学航空商业中心主任 -- 约翰·卡萨达（John Kasarda）教授将再次在本次世界机场大会上组织大师讲堂，为全球业内人士提供专业培训和讲座。本届大会将搭起一个国际商务交流平台，并带来具有思维突破、最优实践、创新理念的产业发展动态。

目前，2016年世界机场城市大会官方网站已为专业观众开通预登记服务。为了获得最快捷的服务，参观的专业观众可在展会官网进行在线注册。更多详情，请登录 www.globalairportcities.com 。