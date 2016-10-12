OnlyLady创新直播四大时装周 全方位刷屏7屏用户

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- 刚刚结束的2017年春夏四大时装周，时尚垂直网站OnlyLady开启秀场直播新浪潮，第一时间直播报道LV、Chanel、Dior、Celine、Valentino、Balenciaga、Loewe、Chloe、Lanvin等国际一线品牌大秀；并携手欧阳娜娜、马苏、张天爱、国际超模米兰达可儿、时尚主播Linda、小超模王新宇、前奥运冠军刘璇等人气明星，以多角度多平台的报道形式，为网友带来最新颖有趣的时装周资讯。内容丰富、形态多元，刷屏全网7屏用户。

四大时装周流量超8千万 多平台推广覆盖全网7屏用户

OnlyLady2017春夏四大时装周报道传播覆盖网站、微博、微信、手机端M站、时尚志App、一直播和OnlyLadyTV七大平台，总流量突破8千万；仅在新浪微博上，#OnlyLady直击2017春夏四大时装周#相关话题即引发上千万网友关注及热评。纽约时装周OnlyLady独家采访杨幂、李沁等内容，被腾讯视频、芒果TV落版推广；欧阳娜娜、李沁等明星报道，联合《嘉人》、《OK!精彩》等平媒大刊强势推广。

独家携手一直播 开启秀场系列直播新模式

2017春夏四大时装周，OnlyLady独家携手强势直播平台一直播，领衔业内开启直播时装周系列秀场新模式，先后直播LV、Chanel、Dior、Celine、Valentino、Chloé等品牌大秀，将网友带进国际一线时尚品牌时髦现场，零距离零时差还原最真实的时装周。此外还直播了Linda米兰街拍、米兰达可儿秀场独家采访等精彩内容，其中OnlyLady对话国际超模米兰达可儿专访直播，在10分钟内吸引近50万人在线观看，并且被网友热搜推至热门直播第一位。直播所获收益，由OnlyLady联合新浪娱乐、微公益、中国妇女发展基金会等平台，全部捐献用于保护中华民族非物质文化遗产，倡导时尚微公益。

大牌明星深度合作 欧阳娜娜马苏Linda时髦开箱点击量数百万

本次时装周OnlyLady深度合作欧阳娜娜、马苏、李沁、张天爱、刘璇、Linda、米兰达可儿等多位人气明星，从行装整理、机场出发、秀后采访到街拍大片拍摄，全方位记录明星的精彩表现。其中《时髦开箱》视频节目，探秘欧阳娜娜、马苏、Linda时装周行装，吸引超三百万网友点击观看。独特的栏目策划角度，带领网友探访明星下榻酒店，揭秘真实的明星时装周行李箱，更有明星教你长途旅行收纳打包小秘籍。视频加图文的呈现形式，趣味性的节目内容，让明星时装周之旅不再遥不可及。

一线大牌首选时尚垂直合作媒体 超模看秀日记独家视角解读时装周潮流讯息

本次时装周除了品牌大秀直播报道，OnlyLady还携手小超模王新宇带来《超模看秀日记》—从大秀的台前到幕后，以超模不同的身份视角记录巴黎时装周的点滴日常，带领网友轻松了解时装周内幕。米兰站携手时尚主播Linda，演绎时装周秀场奇遇，Linda从时尚主播的角度及时尚感知解读最新一季时尚潮流。Louis Vuitton大秀之后，OnlyLady在浪漫的巴黎街头约会人气女星张天爱，不仅拍摄了时尚大片，还第一时间测评秀场最In单品。

不拘泥于传统报道形式，本次时装周OnlyLady的多元化全屏式报道更加适合移动互联网时代需求，引发网友关注和业界好评。

OnlyLady是国内顶尖的时尚垂直网络平台，以原创内容为中心，坚持三百六十度全媒体、全行业互动，坚持网聚时尚意见领袖。曾荣获新榜“2015年度十大时尚新媒体”、美通社2015“最佳原创内容媒体奖”、品牌中国“2015最受女性欢迎的网络媒体奖”、2015艾瑞金瑞营销奖、新浪网评选“最佳时尚自媒体经纪平台”大奖、2016TopDigital创新奖等。OnlyLady流量及用户数长期占据女性时尚网站第一梯队的绝对优势位置，同时凭借拥有着大量高学历、高收入、高消费的女性用户加固了在互联网时尚媒体中的核心地位。