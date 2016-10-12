企业服务供应商瑞致达为收购汤森路透知识产权与科技业务提供支援

香港2016年10月12日 /美通社/ --

瑞致达(Vistra)宣布该公司在2016年最具知名度、最为复杂的一项私募股权交易 -- 霸菱投资基金(Baring Private Equity)和 Onex Partners 以35.5亿美元的价格收购汤森路透(Thomson Reuters)知识产权与科技业务 -- 中发挥了重要作用。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20150611/748772 ）

总共有41个分布于不同司法管辖区的64个瑞致达办事处参与了此次收购活动。瑞致达在交易中帮助解决极其复杂的问题，并提供综合公司秘书和管治方面的支援。

瑞致达集团国际扩展/企业和私人客户部董事总经理 Arjan Schaapman 在评论瑞致达泽西岛办事处参与收购时表示：“瑞致达很高兴能够为这样一项重大交易提供支援。41个不同司法管辖区中的64个办事处进行合作，让我们能够在不论交易规模/复杂程度的前提下满足我们客户的具体需求。”

由此次收购形成的新公司将名为 Clarivate Analytics，并将继续拥有和经营一系列基于订阅并关注科学和学术研究、专利分析和监管标准、医药和生物科技情报资讯、商标保护、特定领域品牌保护及知识产权管理的业务。Clarivate Analytics 将拥有 Web of Science、Cortellis 和 Thomson IP Manager 等品牌。